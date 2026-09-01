A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Enojo

Difundieron una foto de la tumba de Silvina Luna y un detalle generó una fuerte indignación

A tres años de la muerte de Silvina Luna, se conoció una fotografía de la tumba donde descansan sus restos, ubicada en el Panteón de Actores del cementerio de Chacarita.

1 sept 2026, 16:48
Banner seguínos en google Primicias Ya
Difundieron una foto de la tumba de Silvina Luna y un detalle generó una fuerte indignación

Difundieron una foto de la tumba de Silvina Luna y un detalle generó una fuerte indignación

Difundieron una foto de la tumba de Silvina Luna y un detalle generó una fuerte indignación

Difundieron una foto de la tumba de Silvina Luna y un detalle generó una fuerte indignación

En el marco del aniversario de la muerte de Silvina Luna, en las últimas horas comenzó a circular una fotografía de la tumba de la recordada modelo y actriz, quien falleció el 31 de agosto de 2023, después de permanecer internada durante tres meses en el Hospital Italiano por graves problemas renales.

La postal generó una fuerte repercusión entre los usuarios, que volvieron a recordar con tristeza a una de las figuras más queridas del espectáculo argentino. Sin embargo, más allá de la conmoción por su partida, un particular detalle llamó especialmente la atención y despertó indignación.

Leé también

Silvina Luna: la junta médica detectó una grave omisión de Lotocki y podría complicar su situación

Silvina Luna: la junta médica detectó una grave omisión de Lotocki y podría complicar su situación

La fotografía fue difundida por la cuenta de Instagram @cementerios.arg y rápidamente cosechó comentarios de quienes repararon en un elemento inesperado presente en el lugar.

Silvina Luna. 1980-2023. Siempre en nuestros corazones ”, se leyó en su lápida, que está acompañada por un ramo de flores blancas, el escudo de Rosario Central y una llamativa foto sensual enmarcada.

¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina", “Lo mismo pensé, es una falta de respeto”, “No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto ”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Los restos de Silvina Luna descansan en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, donde pidió ir cuando se dio cuenta de que su salud se deterioraba.

Cómo fueron los últimos días de Silvina Luna

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 en el Hospital Italiano, a los 43 años. La actriz y modelo atravesaba un delicado cuadro de salud y permanecía internada desde hacía más de dos meses, mientras esperaba un trasplante de riñón que finalmente no pudo realizarse debido a las complicaciones que sufrió y al deterioro de su estado.

En medio de la conmoción por su partida, Christian Basoalto, quien fue su chofer y una de las personas de mayor confianza de la artista rosarina, compartió en redes sociales detalles sobre sus últimos instantes de vida. Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos. Yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, expresó.

Luego de su fallecimiento, los restos de la modelo fueron trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, tal como había manifestado que quería cuando llegara el momento de su muerte.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Silvina Luna

Lo más visto