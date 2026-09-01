Difundieron una foto de la tumba de Silvina Luna y un detalle generó una fuerte indignación

“¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina", “Lo mismo pensé, es una falta de respeto”, “No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto ”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Los restos de Silvina Luna descansan en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, donde pidió ir cuando se dio cuenta de que su salud se deterioraba.

Cómo fueron los últimos días de Silvina Luna

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 en el Hospital Italiano, a los 43 años. La actriz y modelo atravesaba un delicado cuadro de salud y permanecía internada desde hacía más de dos meses, mientras esperaba un trasplante de riñón que finalmente no pudo realizarse debido a las complicaciones que sufrió y al deterioro de su estado.

En medio de la conmoción por su partida, Christian Basoalto, quien fue su chofer y una de las personas de mayor confianza de la artista rosarina, compartió en redes sociales detalles sobre sus últimos instantes de vida. “Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos. Yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, expresó.

Luego de su fallecimiento, los restos de la modelo fueron trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, tal como había manifestado que quería cuando llegara el momento de su muerte.