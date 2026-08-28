Una policía de franco se enfrentó a motochorros y baleó a uno durante un intento de robo: el video

La mujer no sufrió heridas y respondió utilizando su arma reglamentaria. Según el informe preliminar, realizó entre cuatro y cinco disparos durante el intercambio.

Uno de los proyectiles impactó en uno de los presuntos delincuentes, que cayó herido en el lugar. Junto al sospechoso, los efectivos hallaron un arma de fuego que fue secuestrada para ser sometida a peritajes.

Investigación y búsqueda del segundo sospechoso

Pocos minutos después llegaron efectivos del Comando de Patrullas Sur, que llevaron adelante las primeras actuaciones y preservaron la escena para el trabajo de los peritos. Al momento de las primeras actuaciones, el hombre herido permanecía con signos vitales y aguardaba asistencia médica.

El segundo sospechoso logró escapar tras el tiroteo y continúa siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

La investigación avanzará ahora sobre la reconstrucción completa de la secuencia, con el objetivo de determinar la identidad de los involucrados y establecer con precisión cómo se produjo el ataque.

Además, los investigadores analizarán las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de los alrededores, ya que las imágenes podrían aportar elementos clave sobre el intento de robo y el posterior intercambio de disparos.