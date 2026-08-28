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Una policía de franco se enfrentó a motochorros y baleó a uno durante un intento de robo: el video

La oficial cargaba combustible en una YPF de La Matanza cuando advirtió un asalto. Según la versión policial, dos hombres que se movilizaban en moto le dispararon y ella respondió con su arma reglamentaria. Uno de los sospechosos resultó herido y el otro logró escapar.

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Una mujer policía hirió a un presunto delincuente durante un enfrentamiento armado ocurrido en una estación de servicio de González Catán. (Foto: captura de video)

Una mujer policía hirió a un presunto delincuente durante un enfrentamiento armado ocurrido en una estación de servicio de González Catán. (Foto: captura de video)

Una oficial de Policía que se encontraba fuera de servicio hirió a un presunto delincuente durante un enfrentamiento armado ocurrido en una estación de servicio de González Catán, partido de La Matanza. El hecho se registró durante la madrugada de este viernes, cuando la mujer observó un intento de robo y, de acuerdo con el parte policial, fue atacada a tiros por dos motochorros.

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El episodio ocurrió cerca de las 5.20 en una estación de servicio YPF ubicada en la intersección de la Ruta 21 y Calderón de la Barca.

Según la versión policial, dos hombres que se movilizaban en moto le dispararon y ella respondió con su arma reglamentaria. (Foto: Oeste Noticias)

Según la versión policial, dos hombres que se movilizaban en moto le dispararon y ella respondió con su arma reglamentaria. (Foto: Oeste Noticias)

Según la información oficial, la policía, identificada con las iniciales M. B., circulaba en su vehículo particular y estaba detenida junto a uno de los surtidores para cargar combustible. En ese momento advirtió que dos hombres que se desplazaban en una motocicleta intentaban asaltar a una persona que se encontraba junto a su propio rodado.

El enfrentamiento

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los sospechosos detectaron la presencia de la uniformada y dirigieron su accionar hacia ella. En esas circunstancias, uno de los hombres efectuó un disparo contra la oficial.

La mujer no sufrió heridas y respondió utilizando su arma reglamentaria. Según el informe preliminar, realizó entre cuatro y cinco disparos durante el intercambio.

Uno de los proyectiles impactó en uno de los presuntos delincuentes, que cayó herido en el lugar. Junto al sospechoso, los efectivos hallaron un arma de fuego que fue secuestrada para ser sometida a peritajes.

Investigación y búsqueda del segundo sospechoso

Pocos minutos después llegaron efectivos del Comando de Patrullas Sur, que llevaron adelante las primeras actuaciones y preservaron la escena para el trabajo de los peritos. Al momento de las primeras actuaciones, el hombre herido permanecía con signos vitales y aguardaba asistencia médica.

El segundo sospechoso logró escapar tras el tiroteo y continúa siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

La investigación avanzará ahora sobre la reconstrucción completa de la secuencia, con el objetivo de determinar la identidad de los involucrados y establecer con precisión cómo se produjo el ataque.

Además, los investigadores analizarán las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de los alrededores, ya que las imágenes podrían aportar elementos clave sobre el intento de robo y el posterior intercambio de disparos.

En pocas palabras

  • Policía baleó a motochorro: Una oficial fuera de servicio hirió a un delincuente en una estación de servicio de González Catán.
  • Intento de robo: Dos motochorros intentaron asaltar a una persona y uno de ellos disparó contra la policía.
  • Persecución: Uno de los sospechosos fue herido y secuestrado un arma, mientras que el cómplice se dio a la fuga.
Resumen generado por Thinkindot AI
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