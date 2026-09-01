Fernanda Iglesias sacó a la luz detalles polémicos del romance de una famosa periodista

Fernanda Iglesias volvió a sacudir a la farándula al exponer a Pilar Smith y una historia desconocida. Todo comenzó en una charla que tuvo con el Chino Dangelo, su ex pareja, donde salieron a la luz detalles muy picantes.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Fernanda Iglesias expuso una relación desconocida de una angelita con un hombre muy conocido de los medios.
Fernanda Iglesias volvió a sacudir a la farándula al exponer a Pilar Smith y una historia desconocida. Todo comenzó en una charla que tuvo con el Chino Dangelo, su ex pareja, donde salieron a la luz detalles muy picantes.
La panelista de Puro Show (El Trece) contó que su ex estuvo en pareja con Pilar, o mejor dicho, tuvo una aventura con ella. Mientras profundizaba en el tema, surgieron dudas sobre las fechas en las que él salió con la angelita, lo que abrió el interrogante de si hubo infidelidad de por medio.
"No me metas los cuernos, que es lo que me hacía mi ex marido, que me metía los cuernos, mucho. Me enteré porque le revisaba el teléfono. ¿Era alguna amiga o era desconocida? Productora, compañera del programa, que yo conocía, por supuesto", comenzó diciendo Iglesias.
Fue entonces que le preguntó al Chino si había salido con Pilar, a lo que él reconoció que sí, en un romance que duró un año y medio y que terminó con mucho dolor para él, pese a que hoy se llevan bien.
"Bueno, te voy a contar algo. Mi ex marido también era notero y también salió con Pilar. Pero fue en una temporada de Mar del Plata. Fue un chongo. Fue un chongo. Ella quería ser novia, pero él no", aseveró la periodista en el streaming Lovest.
Sin querer meterse en más detalles polémicos, Iglesias también habló de su presente en LAM y remarcó que nadie la banca en el ciclo. Además la cuestionó por su relación con las marcas de canje: "Es muy fanática del canje. Ya todo canje, todo canje, y eso es un momento que es medio groncho".
Por el momento, Pilar Smith no salió a responder las declaraciones de Fernanda Iglesias sobre su pasado romance con el Chino Dangelo ni sobre los dichos que la vinculan con el mundo del canje. Habrá que ver si la angelita decide contestarle al aire en LAM.
Yanina Latorre, quien fue panelista de LAM durante diez años, analizó desde su ciclo en El Observador el desempeño de las angelitas del programa y fue especialmente crítica con Pilar Smith, a quien acusó de haberse "subido a un carro de diva" sin haberlo ganado con trabajo, de recurrir al recurso de la famosa libretita en lugar de aportar datos de primera mano, y de llevarse mal con sus compañeras; en contraste, elogió a Nazarena Vélez y a Karina Iavícoli por su buena información y compañerismo, mientras que a Denise Dumas la calificó de aburrida.