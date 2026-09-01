Fernanda Iglesias sacó a la luz detalles polémicos del romance de una famosa periodista

"Bueno, te voy a contar algo. Mi ex marido también era notero y también salió con Pilar. Pero fue en una temporada de Mar del Plata. Fue un chongo. Fue un chongo. Ella quería ser novia, pero él no", aseveró la periodista en el streaming Lovest.

Sin querer meterse en más detalles polémicos, Iglesias también habló de su presente en LAM y remarcó que nadie la banca en el ciclo. Además la cuestionó por su relación con las marcas de canje: "Es muy fanática del canje. Ya todo canje, todo canje, y eso es un momento que es medio groncho".

Por el momento, Pilar Smith no salió a responder las declaraciones de Fernanda Iglesias sobre su pasado romance con el Chino Dangelo ni sobre los dichos que la vinculan con el mundo del canje. Habrá que ver si la angelita decide contestarle al aire en LAM.

¿Qué dijo Yanina Latorre del rol de Pilar Smith como panelista en LAM?

Yanina Latorre, quien fue panelista de LAM durante diez años, analizó desde su ciclo en El Observador el desempeño de las angelitas del programa y fue especialmente crítica con Pilar Smith, a quien acusó de haberse "subido a un carro de diva" sin haberlo ganado con trabajo, de recurrir al recurso de la famosa libretita en lugar de aportar datos de primera mano, y de llevarse mal con sus compañeras; en contraste, elogió a Nazarena Vélez y a Karina Iavícoli por su buena información y compañerismo, mientras que a Denise Dumas la calificó de aburrida.