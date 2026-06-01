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Agostina Vega: el preocupante detalle de Claudio Barrelier que descubrieron los médicos de la cárcel

El Servicio Penitenciario de Córdoba aclaró qué ocurrió con Barrelier dentro de la prisión de Bouwer. Es el único sospechoso por el femicidio de la adolescente de 14 años y permanece bajo vigilancia permanente y atención psiquiátrica.

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Agostina Vega: el preocupante detalle de Claudio Barrelier que descubrieron los médicos de la cárcel. (Foto: A24.com)

Agostina Vega: el preocupante detalle de Claudio Barrelier que descubrieron los médicos de la cárcel. (Foto: A24.com)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo, pero esta vez puertas adentro de la cárcel de Bouwer, principal centro de detención de la provincia de Córdoba. Mientras continúan los peritajes para determinar cómo murió la adolescente de 14 años hallada asesinada, el Servicio Penitenciario cordobés confirmó que Claudio Barrelier, único detenido por el caso, permanece internado bajo vigilancia permanente tras detectar pensamientos e ideas suicidas.

Leé también La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega: qué creen que pasó dentro de la casa
La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega. (Foto: A24.com)

La información surgió luego de que trascendieran versiones sobre un presunto intento de suicidio dentro del penal. Sin embargo, las autoridades penitenciarias salieron a aclarar oficialmente qué ocurrió y cuál es el estado actual del acusado.

El Servicio Penitenciario desmintió un intento de suicidio de Barrelier

Claudio Barrelier, Agostina Vega y la casa de Córdoba

A través de un comunicado, el Servicio Penitenciario de Córdoba rechazó las versiones que señalaban que Claudio Barrelier había intentado quitarse la vida: "Se desmiente de manera categórica que el interno Claudio Barrelier haya protagonizado un intento de suicidio dentro del establecimiento penitenciario. Dicha información es falsa".

No obstante, el organismo confirmó que durante los controles médicos y psicológicos realizados al detenido, los profesionales detectaron indicadores de riesgo que obligaron a intervenir de inmediato.

Según detallaron, los especialistas advirtieron la presencia de "ideas y pensamientos suicidas", una situación que derivó en la activación de los protocolos preventivos previstos para internos considerados de alto perfil.

Internado, medicado y bajo vigilancia permanente

Frente al cuadro detectado, las autoridades dispusieron el traslado de Barrelier al hospital modular que funciona dentro del Complejo Carcelario N.º 1 "Reverendo Padre Luchesse" de Bouwer. Actualmente permanece bajo custodia permanente, con seguimiento psiquiátrico y psicológico diario.

El objetivo, indicaron, es evitar cualquier situación de autolesión y garantizar que el detenido pueda afrontar el proceso judicial que se desarrolla en su contra. "Resulta prioritario preservar las condiciones físicas y mentales del imputado para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial en curso", sostuvieron.

La investigación por el crimen de Agostina Vega entra en una etapa clave

La causa judicial avanza sobre otro frente determinante: la autopsia. Los peritos forenses continúan trabajando sobre los restos hallados en un descampado de Ampliación Ferreyra para establecer con precisión la mecánica del crimen.

Las conclusiones podrían ser decisivas para determinar si existió abuso sexual, cuál fue la causa exacta de muerte y si corresponde agravar la imputación contra Barrelier.

Cómo fue el crimen de Agostina Vega

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Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo después de salir de su casa en barrio General Mosconi. Las cámaras de seguridad registraron su llegada al domicilio de Claudio Barrelier en barrio Cofico. Desde entonces nunca volvió a ser vista con vida.

Tras una semana de búsqueda, rastrillajes y allanamientos, los investigadores encontraron restos humanos en un descampado de más de 240 hectáreas en Ampliación Ferreyra. Filmaciones registran el ingreso y egreso de un auto negro Fork Ka que el sospechoso había pedido prestado a su pareja.

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