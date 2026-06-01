Agostina Vega: el preocupante detalle de Claudio Barrelier que descubrieron los médicos de la cárcel

No obstante, el organismo confirmó que durante los controles médicos y psicológicos realizados al detenido, los profesionales detectaron indicadores de riesgo que obligaron a intervenir de inmediato.

Según detallaron, los especialistas advirtieron la presencia de "ideas y pensamientos suicidas", una situación que derivó en la activación de los protocolos preventivos previstos para internos considerados de alto perfil.

Internado, medicado y bajo vigilancia permanente

Frente al cuadro detectado, las autoridades dispusieron el traslado de Barrelier al hospital modular que funciona dentro del Complejo Carcelario N.º 1 "Reverendo Padre Luchesse" de Bouwer. Actualmente permanece bajo custodia permanente, con seguimiento psiquiátrico y psicológico diario.

El objetivo, indicaron, es evitar cualquier situación de autolesión y garantizar que el detenido pueda afrontar el proceso judicial que se desarrolla en su contra. "Resulta prioritario preservar las condiciones físicas y mentales del imputado para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial en curso", sostuvieron.

La investigación por el crimen de Agostina Vega entra en una etapa clave

La causa judicial avanza sobre otro frente determinante: la autopsia. Los peritos forenses continúan trabajando sobre los restos hallados en un descampado de Ampliación Ferreyra para establecer con precisión la mecánica del crimen.

Las conclusiones podrían ser decisivas para determinar si existió abuso sexual, cuál fue la causa exacta de muerte y si corresponde agravar la imputación contra Barrelier.

Cómo fue el crimen de Agostina Vega

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Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo después de salir de su casa en barrio General Mosconi. Las cámaras de seguridad registraron su llegada al domicilio de Claudio Barrelier en barrio Cofico. Desde entonces nunca volvió a ser vista con vida.

Tras una semana de búsqueda, rastrillajes y allanamientos, los investigadores encontraron restos humanos en un descampado de más de 240 hectáreas en Ampliación Ferreyra. Filmaciones registran el ingreso y egreso de un auto negro Fork Ka que el sospechoso había pedido prestado a su pareja.