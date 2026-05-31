Agostina Vega: cómo fue el recorrido al descampado que hizo el asesino para descartar el cuerpo

Ampliación Ferreyra, un lugar alejado y de difícil acceso

Es el último sector urbanizado antes de ingresar a una extensa área rural. Desde la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido por el caso, hay más de 10 kilómetros de distancia. A medida que se avanza por los caminos internos, las casas se vuelven cada vez más escasas. Algunas construcciones aisladas aparecen dispersas en medio de enormes extensiones de terreno prácticamente deshabitadas.

Los investigadores determinaron que los restos de Agostina fueron encontrados varios kilómetros campo adentro, lejos de los caminos principales y en un sector donde el acceso resulta complejo incluso para vehículos preparados para transitar por terrenos irregulares.

La zona que quedó bajo la lupa de la Justicia por cámaras y un celular

agostina

Participaron efectivos de Infantería, Caballería, brigadas especiales, drones, perros rastreadores, helicópteros y personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba.

Los rastrillajes se extendieron durante más de 24 horas y requirieron una búsqueda metro por metro en un terreno atravesado por zanjas, vegetación alta y sectores inundables.

Las sospechas sobre Ampliación Ferreyra comenzaron a fortalecerse cuando los investigadores analizaron cámaras de seguridad y registros de telefonía celular.

Según la reconstrucción judicial, el Ford Ka negro utilizado por Claudio Barrelier fue captado en las inmediaciones del descampado. Además, las antenas telefónicas ubicaron el celular del acusado en la zona durante el período en que Agostina ya había desaparecido.

Esos elementos llevaron al fiscal Raúl Garzón a concentrar los esfuerzos en ese sector de la ciudad.

Descampado Agostina Vega 2

Qué buscan ahora los peritos en el descampado de Córdoba

Aunque el hallazgo ya se produjo, los trabajos en el lugar continúan. Policía Científica realiza nuevas pericias para intentar reconstruir exactamente qué ocurrió en el descampado. Los especialistas buscan huellas de neumáticos, rastros biológicos, pisadas y cualquier elemento que permita establecer cómo llegaron los restos hasta ese punto.

La principal incógnita es determinar si el acusado actuó solo o si contó con la colaboración de otras personas.