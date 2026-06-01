Video: así funcionaba el aguantadero dónde vieron con última vez con vida a Agostina Vega

Uno de los vecinos que aportó el material aseguró que decidió mudarse por la situación que se vivía en el lugar. Según contó, los encuentros eran constantes y se extendían hasta altas horas de la madrugada.

Las imágenes contradicen además la versión que había dado el entorno de Barrelier, que sostenía que se trataba de una vivienda familiar. De acuerdo con distintos testimonios incorporados a la causa, el inmueble era frecuentado por numerosas personas y funcionaba como punto de reunión habitual para grupos de jóvenes e hinchas de fútbol.

Las sospechas sobre lo que ocurría dentro de la casa

Con el avance de la investigación, también surgieron denuncias y testimonios que apuntan a hechos de violencia ocurridos en el lugar. Fuentes cercanas a la causa señalaron que la Justicia analiza versiones que vinculan a Claudio Barrelier con episodios previos denunciados por mujeres.

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Además, trascendió que investigadores intentan determinar si otras personas podrían aportar información sobre situaciones ocurridas dentro de la vivienda y que hasta el momento no habían sido denunciadas formalmente.

La aparición de estos nuevos testimonios llevó a los investigadores a profundizar el análisis del entorno del acusado y de quienes frecuentaban el inmueble.

Una pieza clave en la investigación

Los peritajes realizados en la vivienda y los elementos secuestrados durante los allanamientos forman parte de las pruebas que buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al crimen de Agostina.

Descampado Agostina Vega

En paralelo, los investigadores continúan trabajando sobre los resultados de la autopsia, las pericias de ADN y los análisis forenses realizados sobre distintas evidencias recolectadas durante los procedimientos.

La Justicia tampoco descarta la participación de otras personas. De hecho, una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si hubo colaboradores en las tareas posteriores al asesinato y en el traslado o descarte del cuerpo.