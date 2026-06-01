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Video: así funcionaba el aguantadero dónde vieron con última vez con vida a Agostina Vega

Imágenes difundidas en las últimas horas muestran el movimiento que había en la vivienda vinculada al principal sospechoso por el crimen de la adolescente.

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Así funcionaba el aguantadero dónde vieron con última vez con vida a Agostina Vega

Así funcionaba el aguantadero dónde vieron con última vez con vida a Agostina Vega

Mientras avanza la investigación por el brutal crimen de Agostina Vega, comenzaron a conocerse detalles sobre la vivienda donde la adolescente de 14 años fue vista por última vez antes de desaparecer. Se trata de la casa vinculada a Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso, un lugar que vecinos de la zona describen como un verdadero "aguantadero" donde eran frecuentes las fiestas, el consumo de alcohol y las reuniones nocturnas.

Leé también Agostina Vega: el preocupante detalle de Barrelier que descubrieron los médicos de la cárcel
Agostina Vega: el preocupante detalle de Claudio Barrelier que descubrieron los médicos de la cárcel. (Foto: A24.com)

En las últimas horas, A24 recibió en exclusiva videos grabados por habitantes del barrio que muestran cómo funcionaba el inmueble.

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Según relató Alejandro Pueblas, en la vivienda solían reunirse grupos de personas que permanecían durante horas escuchando música a alto volumen, consumiendo bebidas alcohólicas y generando disturbios que alteraban la tranquilidad de la zona.

Uno de los vecinos que aportó el material aseguró que decidió mudarse por la situación que se vivía en el lugar. Según contó, los encuentros eran constantes y se extendían hasta altas horas de la madrugada.

Las imágenes contradicen además la versión que había dado el entorno de Barrelier, que sostenía que se trataba de una vivienda familiar. De acuerdo con distintos testimonios incorporados a la causa, el inmueble era frecuentado por numerosas personas y funcionaba como punto de reunión habitual para grupos de jóvenes e hinchas de fútbol.

Las sospechas sobre lo que ocurría dentro de la casa

Con el avance de la investigación, también surgieron denuncias y testimonios que apuntan a hechos de violencia ocurridos en el lugar. Fuentes cercanas a la causa señalaron que la Justicia analiza versiones que vinculan a Claudio Barrelier con episodios previos denunciados por mujeres.

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Además, trascendió que investigadores intentan determinar si otras personas podrían aportar información sobre situaciones ocurridas dentro de la vivienda y que hasta el momento no habían sido denunciadas formalmente.

La aparición de estos nuevos testimonios llevó a los investigadores a profundizar el análisis del entorno del acusado y de quienes frecuentaban el inmueble.

Una pieza clave en la investigación

Los peritajes realizados en la vivienda y los elementos secuestrados durante los allanamientos forman parte de las pruebas que buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al crimen de Agostina.

Descampado Agostina Vega

En paralelo, los investigadores continúan trabajando sobre los resultados de la autopsia, las pericias de ADN y los análisis forenses realizados sobre distintas evidencias recolectadas durante los procedimientos.

La Justicia tampoco descarta la participación de otras personas. De hecho, una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si hubo colaboradores en las tareas posteriores al asesinato y en el traslado o descarte del cuerpo.

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