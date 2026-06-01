En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
MUNDIAL 2026

Preocupación de Scaloni: los futbolistas con complicaciones físicas a días del debut mundialista

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca la evolución de varias de sus figuras principales.

Banner Seguinos en google DESK
Preocupación de Scaloni: los futbolistas con complicaciones físicas a días del debut mundialista

El camino hacia la defensa de la corona del mundo se ha transformado en un verdadero rompecabezas médico para el cuerpo técnico nacional. Lionel Scaloni dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados por la Selección argentina para el Mundial 2026, y aunque no hubo mayores sorpresas o debates entre los incluidos, existe un aspecto que mantiene en alerta a los hinchas: hay jugadores que llegan con complicaciones físicas.

Leé también Álbum del Mundial 2026: la "maldición" que dejó afuera a una figura de la Selección Argentina
El álbum de Panini del Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica tras la exclusión de una figura de la Selección Argentina que aparecía entre las figuritas.
image

Luego de una intensa temporada en el fútbol local y europeo, varios futbolistas se encuentran al límite desde lo físico y generan una profunda preocupación en la Albiceleste. Por ese motivo, el director técnico llevará un grupo de futbolistas para jugar los amistosos previos a la Copa del Mundo y que, eventualmente, podrían sumarse a la lista en caso de complicaciones médicas mayores.

Qué jugadores de la Selección Argentina tienen lesiones

La zona media y el ataque del equipo sufrieron un fuerte impacto en las últimas semanas. En las últimas horas, Leandro Paredes se sumó a la lista de jugadores que tienen algún tipo de lesión después de confirmarse su desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha en el último partido ante Universidad Católica con la camiseta de Boca. Al ser una pieza fundamental dentro de la cancha y para el grupo, desde el cuerpo técnico de la Selección argentina lo esperarán hasta último momento.

El panorama clínico de la enfermería se completa con los siguientes nombres:

  • Lionel Messi: El capitán encendió las alarmas en su último partido con el Inter Miami cuando pidió el cambio y se fue directo al vestuario tras sentir una molestia ante Philadelphia Union. El equipo rosa explicó que no hay lesión, pero el '10' se tomó reposo y está entre algodones. Su presencia en el primer partido de la Copa del Mundo no estaría en discusión, aunque no se sabe si jugará los amistosos.

  • Cristian “Cuti” Romero: Sufrió una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha que lo dejó fuera de varios partidos con el Tottenham. Su recuperación está bastante avanzada y se entrenó en el predio de Ezeiza, pero llega sin ritmo futbolístico y podría sumar minutos en los amistosos.

  • Nico Paz: En el último partido con el Como sufrió una lesión en su rodilla luego de que Nicolás Valentini se le cayó con todo el peso encima en una disputa de pelota. Los médicos de la Selección viajaron a Italia para analizar su caso y su evolución es seguida de cerca.

  • Nicolás González: El atacante sufrió un desgarro el 28 de abril durante un entrenamiento previo a la semifinal de la Champions League. Fue una de las dudas de la lista hasta último momento y podría perderse los amistosos previos.

  • Julián Álvarez: El delantero sufrió un esguince de tobillo izquierdo en el partido de ida de la semifinal de la Champions ante el Arsenal y se infiltró para jugar la vuelta. Se encuentra en el final de su recuperación y llegaría sin problemas a los amistosos y al debut mundialista.

Cómo están los defensores y el arco de la Selección Argentina

La última línea de la Albiceleste arrastra averías físicas complejas que tocan de lleno los laterales y los tres palos, obligando al cuerpo médico a un seguimiento riguroso:

  • Emiliano “Dibu” Martínez: El arquero sufrió una fractura en un dedo de su mano antes de la final de la Europa League con el Aston Villa y decidió jugar igual para conseguir la consagración. Tuvo inmovilizada la zona y se perderá los amistosos previos.

  • Nahuel Molina: El lateral derecho del Atlético de Madrid sufrió un desgarro grado 1. Al no ser de gravedad, el problema principal es que llega sin ritmo futbolístico, lo que lo pone en la cuerda floja.

  • Gonzalo Montiel: El jugador de River es uno de los más complicados y sufrió un desgarro grado 2. Su presencia en el debut no está asegurada y podría ser uno de los desafectados si no llega a recuperarse de la mejor manera.

Quiénes son los jugadores de reserva elegidos por Lionel Scaloni

Para cubrirse legal y futbolísticamente ante la posibilidad de tener que dar de baja a alguno de los 26 lesionados, el entrenador determinó que un grupo de futbolistas viaje a la gira de exhibición. Lionel Scaloni se mantiene en alerta por este tema y tiene una lista de futbolistas reservados ante cualquier imprevisto: Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina los amistosos previos al Mundial

El plantel nacional tendrá dos pruebas en los Estados Unidos antes del estreno oficial en la Copa del Mundo:

  • Sábado 6 de junio: Ante Honduras en el imponente Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores.

  • Martes 9 de junio: El equipo enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, Alabama.

Cuál es el fixture de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

Una vez concluida la preparación, los campeones vigentes iniciarán su camino en el Grupo J:

  • Martes 16 de junio: Argentina debutará ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

  • Lunes 22 de junio: El equipo de Scaloni se medirá con Austria en el Dallas Stadium.

  • Sábado 27 de junio: Cerrará la fase de grupos ante Jordania, en ese mismo escenario de Dallas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Selección Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
La Selección argentina viajó al Mundial 2026: quiénes partieron con Scaloni y qué figuras se sumarán en EE.UU.
Así fue la llegada de Lionel Messi a Kansas para sumarse al plantel de la Selección argentina
La lista paralela de Scaloni para el Mundial 2026: los siete jugadores que viajarán como respaldo de la Selección

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar