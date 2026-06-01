Preocupación de Scaloni: los futbolistas con complicaciones físicas a días del debut mundialista

El panorama clínico de la enfermería se completa con los siguientes nombres:

Lionel Messi: El capitán encendió las alarmas en su último partido con el Inter Miami cuando pidió el cambio y se fue directo al vestuario tras sentir una molestia ante Philadelphia Union . El equipo rosa explicó que no hay lesión, pero el '10' se tomó reposo y está entre algodones. Su presencia en el primer partido de la Copa del Mundo no estaría en discusión, aunque no se sabe si jugará los amistosos.

Cristian “Cuti” Romero: Sufrió una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha que lo dejó fuera de varios partidos con el Tottenham. Su recuperación está bastante avanzada y se entrenó en el predio de Ezeiza, pero llega sin ritmo futbolístico y podría sumar minutos en los amistosos.

Nico Paz: En el último partido con el Como sufrió una lesión en su rodilla luego de que Nicolás Valentini se le cayó con todo el peso encima en una disputa de pelota . Los médicos de la Selección viajaron a Italia para analizar su caso y su evolución es seguida de cerca.

Nicolás González: El atacante sufrió un desgarro el 28 de abril durante un entrenamiento previo a la semifinal de la Champions League . Fue una de las dudas de la lista hasta último momento y podría perderse los amistosos previos.

Julián Álvarez: El delantero sufrió un esguince de tobillo izquierdo en el partido de ida de la semifinal de la Champions ante el Arsenal y se infiltró para jugar la vuelta. Se encuentra en el final de su recuperación y llegaría sin problemas a los amistosos y al debut mundialista.

Cómo están los defensores y el arco de la Selección Argentina

La última línea de la Albiceleste arrastra averías físicas complejas que tocan de lleno los laterales y los tres palos, obligando al cuerpo médico a un seguimiento riguroso:

Emiliano “Dibu” Martínez: El arquero sufrió una fractura en un dedo de su mano antes de la final de la Europa League con el Aston Villa y decidió jugar igual para conseguir la consagración. Tuvo inmovilizada la zona y se perderá los amistosos previos .

Nahuel Molina: El lateral derecho del Atlético de Madrid sufrió un desgarro grado 1 . Al no ser de gravedad, el problema principal es que llega sin ritmo futbolístico, lo que lo pone en la cuerda floja.

Gonzalo Montiel: El jugador de River es uno de los más complicados y sufrió un desgarro grado 2. Su presencia en el debut no está asegurada y podría ser uno de los desafectados si no llega a recuperarse de la mejor manera.

Quiénes son los jugadores de reserva elegidos por Lionel Scaloni

Para cubrirse legal y futbolísticamente ante la posibilidad de tener que dar de baja a alguno de los 26 lesionados, el entrenador determinó que un grupo de futbolistas viaje a la gira de exhibición. Lionel Scaloni se mantiene en alerta por este tema y tiene una lista de futbolistas reservados ante cualquier imprevisto: Santiago Beltrán, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

Cuándo y contra quién juega la Selección Argentina los amistosos previos al Mundial

El plantel nacional tendrá dos pruebas en los Estados Unidos antes del estreno oficial en la Copa del Mundo:

Sábado 6 de junio: Ante Honduras en el imponente Kyle Field de Texas , un estadio con capacidad para más de 102 mil espectadores.

Martes 9 de junio: El equipo enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, Alabama.

Cuál es el fixture de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

Una vez concluida la preparación, los campeones vigentes iniciarán su camino en el Grupo J: