En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Facundo Moyano
Allanamiento
INVESTIGACIÓN

Allanaron el departamento de Facundo Moyano: secuestraron dos celulares pero no encontraron drogas

La Justicia realizó un operativo en la vivienda del exdiputado en Belgrano en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de su pareja, Candela Arizaga. No encontraron drogas, pero secuestraron teléfonos celulares que serán incorporados al expediente.

Banner Seguinos en google DESK
La Justicia realizó un operativo en la vivienda del exdiputado en Belgrano en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de su pareja

La Justicia realizó un operativo en la vivienda del exdiputado en Belgrano en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia de su pareja, Candela Arizaga. (Foto: archivo)

El departamento de Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano fue allanado este martes por orden judicial luego de quedar detenido en medio de un confuso episodio que involucró a su pareja, la influencer Candela Arizaga, por lesiones y privación ilegítima de la libertad. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y no encontraron drogas en la vivienda.

Leé también El nuevo video que muestra a la pareja de Facundo Moyano corriendo semidesnuda por Belgrano
La joven salió del edificio y comenzó a correr semidesnuda. (Foto: captura).

El operativo comenzó a las 15.15 y fue ordenado por la Justicia como parte de las medidas para avanzar en la investigación iniciada tras el episodio que involucró a la influencer Candela Arizaga, de 23 años.

El allanamiento

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el departamento fue hallado revuelto al momento del ingreso de los efectivos. Además, la pesquisa incorporó un episodio ocurrido horas antes del allanamiento y que quedó bajo análisis.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, un allegado a Moyano ingresó al edificio a las 11 de la mañana, cuando el lugar ya se encontraba bajo vigilancia policial. El hombre permaneció cerca de diez minutos dentro del inmueble y luego se retiró con una bolsa de tela que, de acuerdo con la explicación brindada, contenía ropa destinada a ser llevada a la comisaría.

La actuación judicial se produce mientras continúan las diligencias para determinar qué ocurrió durante el episodio denunciado por Arizaga. La joven negó haber sido agredida y sostuvo que la situación se produjo después del consumo de estupefacientes.

La declaración de la influencer

En paralelo, la Justicia aguarda que la influencer reciba el alta médica para ampliar su declaración y aportar mayores precisiones sobre los hechos investigados.

El informe médico incorporado al expediente constató únicamente una lesión en una rodilla de la joven, compatible con una caída. Según el reporte, no se detectaron otras heridas.

La Justicia aguarda que Arizaga reciba el alta médica para ampliar su declaración y aportar mayores precisiones sobre los hechos investigados. (Foto: archivo)

La Justicia aguarda que Arizaga reciba el alta médica para ampliar su declaración y aportar mayores precisiones sobre los hechos investigados. (Foto: archivo)

Moyano rechazó someterse a pericias

En paralelo al avance de la investigación, Moyano se negó a realizarse los análisis de sangre y orina solicitados por la Justicia para la causa.

El sindicalista permanece imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, mientras continúan las medidas para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el entorno legal de Arizaga señaló que la joven se encontraba en un estado de fuerte somnolencia luego de los hechos y que ampliará su testimonio cuando esté en condiciones de hacerlo.

La representación de la joven también indicó que tanto la influencer como Moyano atravesaron una noche marcada por situaciones de tensión y excesos. En ese marco, la Justicia aguarda una nueva declaración de la joven para determinar si impulsará la acción penal y si considera que existió un hecho encuadrado como violencia de género.

En pocas palabras

  • Allanamiento: Realizaron un operativo en el departamento de Facundo Moyano en Belgrano por orden judicial.
  • Secuestro: Durante el allanamiento, secuestraron dos teléfonos celulares pero no hallaron drogas.
  • Investigación: El procedimiento se enmarca en la causa iniciada tras la denuncia de su pareja, Candela Arizaga.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Facundo Moyano Allanamiento Departamento Noticias A24
Notas relacionadas
La fuerte decisión de la Justicia sobre Facundo Moyano tras el episodio con Candela Arizaga
Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga entre colectivos
Paso a paso: todos los videos de Facundo Moyano y Candela Arizaga en la corrida en pleno Libertador

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar