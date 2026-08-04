El nuevo video que muestra a la pareja de Facundo Moyano corriendo semidesnuda por Belgrano

Un nuevo video de las cámaras de seguridad de Belgrano aporta imágenes clave para reconstruir el episodio que protagonizaron Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, de 23 años, durante la madrugada de este martes.
Una cámara de seguridad registró a Candela Arizaga corriendo por la avenida del Libertador a las 5.14 de la madrugada y, segundos después, a Moyano detrás de ella.
La joven salió del edificio y comenzó a correr semidesnuda. (Foto: captura).
Un nuevo video de las cámaras de seguridad de Belgrano aporta imágenes clave para reconstruir el episodio que protagonizaron Facundo Moyano y su pareja, Candela Arizaga, de 23 años, durante la madrugada de este martes.
La grabación fue tomada a las 5.14 por una cámara ubicada en un edificio de la avenida del Libertador. En las imágenes se observa a Arizaga corriendo semidesnuda y descalza por la vía pública, aparentemente desorientada. La joven avanza por la vereda en sentido contrario al tránsito de los colectivos y, segundos después, aparece Moyano corriendo detrás de ella.
Según la reconstrucción realizada hasta el momento por los investigadores, el registro corresponde a los minutos previos a la llegada de la Policía, que intervino luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre una mujer que corría sin ropa por la calle.
Personal de la Comisaría Vecinal 13A llegó al lugar junto con una ambulancia del SAME. Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano, mientras los investigadores comenzaron a reconstruir qué había ocurrido antes de la intervención.
El nuevo video será analizado junto con otras cámaras de seguridad de la zona. Se trata de una de las medidas ordenadas por el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien intenta establecer cronológicamente los movimientos de Moyano y Arizaga antes del procedimiento policial.
La causa sumó nuevas actuaciones que incluyeron el pedido del fiscal de allanar el departamento donde ocurrió el episodio. Al mismo tiempo, Moyano se negó a realizarse los estudios de sangre y orina requeridos en el marco de la investigación.
El sindicalista está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Durante su declaración, Arizaga aseguró que Moyano “no le pegó” y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. Su abogado, Diego Storto, explicó que la joven estaba “muy sonámbula” después del episodio y que ampliará su declaración cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.
Además, el abogado sostuvo que tanto Arizaga como Moyano “vienen de una noche traumática, movida y con excesos”. Por ese motivo, esperarán a que la joven determine si instará la acción penal y si considera que existió un episodio de violencia de género.
El sindicalista está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
Durante su declaración, Arizaga aseguró que Moyano “no le pegó” y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. Su abogado, Diego Storto, explicó que la joven estaba “muy sonámbula” después del episodio y que ampliará su declaración cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.
Además, el abogado sostuvo que tanto Arizaga como Moyano “vienen de una noche traumática, movida y con excesos”. Por ese motivo, esperarán a que la joven determine si instará la acción penal y si considera que existió un episodio de violencia de género.
En paralelo, Juan Pablo Fioribello, abogado de Moyano, cuestionó la rapidez con la que se dispuso la detención y consideró que antes debían producirse otras medidas de prueba. De todos modos, calificó de “lógico” el pedido de allanamiento del departamento para determinar qué ocurrió allí, establecer si había estupefacientes y secuestrar otros elementos que puedan resultar de interés para la investigación.