El nuevo video que muestra a la pareja de Facundo Moyano corriendo semidesnuda por Belgrano

El nuevo video será analizado junto con otras cámaras de seguridad de la zona. Se trata de una de las medidas ordenadas por el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien intenta establecer cronológicamente los movimientos de Moyano y Arizaga antes del procedimiento policial.

La causa contra Facundo Moyano

La causa sumó nuevas actuaciones que incluyeron el pedido del fiscal de allanar el departamento donde ocurrió el episodio. Al mismo tiempo, Moyano se negó a realizarse los estudios de sangre y orina requeridos en el marco de la investigación.

El sindicalista está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Durante su declaración, Arizaga aseguró que Moyano “no le pegó” y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. Su abogado, Diego Storto, explicó que la joven estaba “muy sonámbula” después del episodio y que ampliará su declaración cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.

Además, el abogado sostuvo que tanto Arizaga como Moyano “vienen de una noche traumática, movida y con excesos”. Por ese motivo, esperarán a que la joven determine si instará la acción penal y si considera que existió un episodio de violencia de género.

El sindicalista está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Durante su declaración, Arizaga aseguró que Moyano “no le pegó” y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas. Su abogado, Diego Storto, explicó que la joven estaba “muy sonámbula” después del episodio y que ampliará su declaración cuando se encuentre en condiciones de hacerlo.

Además, el abogado sostuvo que tanto Arizaga como Moyano “vienen de una noche traumática, movida y con excesos”. Por ese motivo, esperarán a que la joven determine si instará la acción penal y si considera que existió un episodio de violencia de género.

En paralelo, Juan Pablo Fioribello, abogado de Moyano, cuestionó la rapidez con la que se dispuso la detención y consideró que antes debían producirse otras medidas de prueba. De todos modos, calificó de “lógico” el pedido de allanamiento del departamento para determinar qué ocurrió allí, establecer si había estupefacientes y secuestrar otros elementos que puedan resultar de interés para la investigación.