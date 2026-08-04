Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga entre colectivos

Qué dice el descargo de la hermana de Candela Arizaga tras el escándalo que terminó con Facundo Moyano detenido

En el marco de la investigación por el episodio ocurrido en la madrugada entre Candela Arizaga y Facundo Moyano -quien continúa detenido mientras avanza la causa por presunta violencia de género-, su hermana Victoria Arizaga decidió pronunciarse públicamente con un mensaje en redes sociales que generó gran repercusión.

La joven utilizó sus historias de Instagram para publicar un descargo que rápidamente se expandió en distintas plataformas, luego de que Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, replicara la publicación. El texto apuntó de manera directa contra la dirigencia política y se difundió en medio del revuelo que provocó el caso.

“Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”, escribió Victoria en una historia que se viralizó pocas horas después de conocerse los detalles del episodio que involucró a su hermana y al exdiputado. Más tarde, la instagramer compartió otra publicación vinculada a la situación: una foto de Candela junto a su perro, el mismo animal con el que, según trascendió, habría sido vista corriendo semidesnuda por la Avenida Libertador tras salir del departamento alquilado por Moyano.

Sobre esa secuencia, Pochi relató lo que habría sucedido en la vía pública. “Candela se fue corriendo con su perro del departamento que alquila Facundo Moyano, en lo que entiendo por lo que dijo el encargado en ropa interior. Su perro se escapó y lograron agarrarlo. Ella quiso subirse a la línea de colectivo 44 y justo la policía la bajó. Vecinos del barrio cuentan que ella iría pidiendo ayuda pero sin querer que nadie se acerque, ambos bajo los efectos de algo”, aseguró la instagramer.