Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga entre colectivos

Las imágenes de Candela Arizaga escapando del departamento de Facundo Moyano marcaron la agenda del martes. Horas después, se conocieron nuevos videos que muestran la persecución del exdiputado nacional sobre la avenida Luis María Campos.
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En DDM mostraron un nuevo video que muestra a Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga entre colectivos en plena madrugada.
Las imágenes de Candela Arizaga escapando del departamento de Facundo Moyano marcaron la agenda del martes. Horas después, se conocieron nuevos videos que muestran la persecución del exdiputado nacional sobre la avenida Luis María Campos.
En DDM (América TV) mostraron el video y Martín Candalaft reconstruyó la secuencia y reveló un dato clave sobre la cronología de los hechos. “El llamado al 911 es a las 5.04 y las imágenes de las cámaras de seguridad son a las 5.19″, señaló el periodista, al remarcar que entre ambos registros transcurrieron 15 minutos.
Las cámaras de seguridad captaron a Arizaga corriendo a contramano entre colectivos, mientras detrás de ella aparece otra persona. "Ahí está ella y la sombra que tiene atrás es Facundo Moyano", dijo Candalaft en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani mientras mostraban las imágenes.
Los nuevos registros se suman a las imágenes que habían comenzado a viralizarse durante la mañana y aportan más elementos para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. Hasta el momento, la secuencia difundida públicamente incluye el llamado al 911 y las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron la corrida sobre la avenida Luis María Campos.
En el marco de la investigación por el episodio ocurrido en la madrugada entre Candela Arizaga y Facundo Moyano -quien continúa detenido mientras avanza la causa por presunta violencia de género-, su hermana Victoria Arizaga decidió pronunciarse públicamente con un mensaje en redes sociales que generó gran repercusión.
La joven utilizó sus historias de Instagram para publicar un descargo que rápidamente se expandió en distintas plataformas, luego de que Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, replicara la publicación. El texto apuntó de manera directa contra la dirigencia política y se difundió en medio del revuelo que provocó el caso.
“Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”, escribió Victoria en una historia que se viralizó pocas horas después de conocerse los detalles del episodio que involucró a su hermana y al exdiputado. Más tarde, la instagramer compartió otra publicación vinculada a la situación: una foto de Candela junto a su perro, el mismo animal con el que, según trascendió, habría sido vista corriendo semidesnuda por la Avenida Libertador tras salir del departamento alquilado por Moyano.
Sobre esa secuencia, Pochi relató lo que habría sucedido en la vía pública. “Candela se fue corriendo con su perro del departamento que alquila Facundo Moyano, en lo que entiendo por lo que dijo el encargado en ropa interior. Su perro se escapó y lograron agarrarlo. Ella quiso subirse a la línea de colectivo 44 y justo la policía la bajó. Vecinos del barrio cuentan que ella iría pidiendo ayuda pero sin querer que nadie se acerque, ambos bajo los efectos de algo”, aseguró la instagramer.