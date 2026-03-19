Apareció la nena de 2 años que era intensamente buscada en Córdoba

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El ministro de Seguridad dio detalles de la búsqueda

"Quiero aclarar que el lugar ya había sido rastrillado el día de ayer, que es la zona del hallazgo. Hay que remarcar esto, que ya había sido peinado al 100%. Hubo una nueva orden de ir al mismo sitio. En un momento, escuchamos por el handy policial que habían encontrado a una niña", dijo el ministro Juan Pablo Quinteros en diálogo con la prensa.

"Hoy es un día de emoción y orgullo. Lo que nos pasó con Lian se nos pasó por la cabeza porque las horas nos jugaban en contra. Actuar de manera inmediata fue importante", agregó.

Apareció Esmeralda en Córdoba

El gobernador de Córdoba pidió "que la Justicia investigue con profundidad"

"Quiero felicitar y reconocer el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de la niña de 2 años que permaneció desaparecida desde ayer en barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín", expresó el gobernador Martín Llaryora.

"Se desplegó un intenso operativo en el que se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para encontrarla. Más de 250 efectivos de la Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, la Dirección Bomberos, Bomberos Voluntarios, Patrulla Rural, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Guardia Local y distintos cuerpos especiales trabajaron de manera articulada. Además, se sumaron perros de búsqueda y rescate, junto con drones equipados con visión nocturna y detección térmica", detalló.

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La desesperada búsqueda que terminó con la nena sana y salva

Los familiares habían denunciado la ausencia por la tarde del miércoles, en momentos en que su mamá estaba preparando el almuerzo en la casa.

Se activó la Alerta Sofía, dispositivo que puso en guardia a todas las fuerzas intervinientes y por el que se dispuso el rastrillaje por la zona que, incluso, se extendió durante la noche.

Un circo que estaba instalado a 150 metros de la casa de la víctima, y que ya se retiró del lugar, quedó en medio de las sospechas.

La Fiscalía de Instrucción Nº 2 de turno de esa localidad, a cargo de la fiscal Silvana Pen, solicitó entonces a la comunidad cualquier tipo de información para dar con la menor, que vestía un body color gris la última vez que fue vista, alrededor de las 14.30 de ayer, en su vivienda en el barrio San José Obrero.

Aseguran que el primer detenido por la desaparición de la niña sería de su entorno familiar

De acuerdo a lo que se dio a conocer por medio del portal Cadena 3, la Fiscalía de Cosquín confirmó la existencia de una persona en calidad de detenida, cuyo dato mas inquietante sería que el sospechoso pertenece al entorno familiar de la nena.

A pesar de eso, la justicia mantiene bajo estricta reserva la identidad y la imputación específica del detenido, en medio del alivio que siente la familia por la aparición de la menor.