El ex policía que tenía un cadáver oculto en su placard irá a juicio por otra aberrante acusación

Según Nayi, entre 2021 y 2025 el acusado incumplió en reiteradas ocasiones las condiciones de ese régimen. “En ese departamento, 255 veces de 2021 a 2025, violó la prisión domiciliaria”, afirmó el letrado en declaraciones televisivas y sostuvo que esas transgresiones habrían sido advertidas pero no generaron respuestas concretas.

La nueva denuncia

La denuncia por abuso sexual fue presentada el 12 de octubre de 2022 en el Polo de la Mujer. De acuerdo con el relato de la querella, la víctima atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad y llegó a pedir ayuda “como podía”, al tiempo que aseguró haber sido sometida a ataques reiterados dentro del domicilio.

El vínculo entre ambos se habría retomado previamente a través de redes sociales. Según la reconstrucción del caso, Grasso utilizó incluso la cuenta de su entonces pareja para contactar a la mujer, a quien le manifestó que era víctima de “una campaña” en su contra y le pidió recomponer el vínculo. Tras varios intentos, la denunciante aceptó visitarlo en el departamento donde cumplía la detención domiciliaria.

En uno de esos encuentros, siempre según la denuncia, compartieron una cena con bebidas. La mujer perdió el conocimiento y, al despertar, comprendió que habría sido abusada. El expediente sostiene que fue dopada previamente.

Tras ese episodio, la víctima sufrió una fuerte crisis emocional e incluso intentó quitarse la vida. Con el acompañamiento de su entorno, formalizó la denuncia en octubre de 2022 y la amplió en diciembre de 2023.

La causa, sin embargo, permaneció sin avances durante meses y recién tomó impulso en julio de 2025, cuando el abogado Nayi solicitó constituirse como querellante.

En caso de ser hallado culpable en este proceso, Grasso podría enfrentar una pena adicional de entre 8 y 20 años de prisión, que se sumaría a sus antecedentes penales y a las causas en curso.