El ex policía que tenía un cadáver oculto en su placard irá a juicio por otra aberrante acusación

Horacio Antonio Grasso, ex policía condenado por el crimen de Facundo Novillo e imputado por el presunto femicidio de Milagros Basto, será llevado a juicio oral en una nueva causa en la que se lo acusa de abuso sexual contra una familiar.
Horacio Antonio Grasso, condenado por el crimen de un nene e imputado por el caso Milagros Basto, enfrentará un juicio oral por otro delito.
La acusación sostiene el abuso sexual ocurrió en el departamento donde cumplía prisión domiciliaria. (Foto: Gentileza La Voz).
Horacio Antonio Grasso, ex policía condenado por el crimen de Facundo Novillo e imputado por el presunto femicidio de Milagros Basto, será llevado a juicio oral en una nueva causa en la que se lo acusa de abuso sexual contra una familiar.
La acusación incorpora además el agravante del uso de estupefacientes y se centra en hechos que, según la denuncia, ocurrieron en el departamento donde el acusado cumplía prisión domiciliaria. Ese mismo domicilio, ubicado en la calle Buenos Aires al 315 de la provincia de Córdoba, quedó bajo la lupa judicial no solo por el régimen de detención, sino también porque allí fue encontrado el cuerpo de Milagros Basto, oculto dentro de un placard.
El abogado querellante, Carlos Nayi, sostuvo que el ataque se produjo en ese inmueble y remarcó la gravedad del contexto en el que se habría cometido. En paralelo, recordó que Grasso ya había sido condenado a 27 años de prisión por el asesinato de Facundo Novillo, un nene de 6 años que fue asesinado en 2007 en el barrio Colonia Lola.
A pesar de esa condena, el ex policía obtuvo años más tarde el beneficio de la prisión domiciliaria por motivos de salud, una medida que actualmente vuelve a ser cuestionada.
Según Nayi, entre 2021 y 2025 el acusado incumplió en reiteradas ocasiones las condiciones de ese régimen. “En ese departamento, 255 veces de 2021 a 2025, violó la prisión domiciliaria”, afirmó el letrado en declaraciones televisivas y sostuvo que esas transgresiones habrían sido advertidas pero no generaron respuestas concretas.
La denuncia por abuso sexual fue presentada el 12 de octubre de 2022 en el Polo de la Mujer. De acuerdo con el relato de la querella, la víctima atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad y llegó a pedir ayuda “como podía”, al tiempo que aseguró haber sido sometida a ataques reiterados dentro del domicilio.
El vínculo entre ambos se habría retomado previamente a través de redes sociales. Según la reconstrucción del caso, Grasso utilizó incluso la cuenta de su entonces pareja para contactar a la mujer, a quien le manifestó que era víctima de “una campaña” en su contra y le pidió recomponer el vínculo. Tras varios intentos, la denunciante aceptó visitarlo en el departamento donde cumplía la detención domiciliaria.
En uno de esos encuentros, siempre según la denuncia, compartieron una cena con bebidas. La mujer perdió el conocimiento y, al despertar, comprendió que habría sido abusada. El expediente sostiene que fue dopada previamente.
Tras ese episodio, la víctima sufrió una fuerte crisis emocional e incluso intentó quitarse la vida. Con el acompañamiento de su entorno, formalizó la denuncia en octubre de 2022 y la amplió en diciembre de 2023.
La causa, sin embargo, permaneció sin avances durante meses y recién tomó impulso en julio de 2025, cuando el abogado Nayi solicitó constituirse como querellante.
En caso de ser hallado culpable en este proceso, Grasso podría enfrentar una pena adicional de entre 8 y 20 años de prisión, que se sumaría a sus antecedentes penales y a las causas en curso.