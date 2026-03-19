La feliz reacción de Sergio Lapegüe al ver las primeras imágenes de la aparición de Esmeralda con su madre

"¡Bien! ¡Bien!", reaccionaron aliviados tanto Mauro Szeta como Sergio Lapegüe, mientras explicaban que esa era "la primera foto de la nena", al tiempo que compartían la fotografía en pantalla con la tranquilidad de que Esmeralda ya estaba a salvo.

"Mirá cómo está acostadita. Cómo llora el hombre que la contiene. Pobrecita... Con el body gris... Y viste que está como agarrada, acostadita", expresó Lapegüe con las emociones a flor de piel.

Fue allí que el conductor de Lape Club Social reveló que madre e hija ya se habían reencontrado, poniéndole fin a estas 24 horas de terror. "Ahí me acaban de avisar que está la mamá", anunció aliviado al tiempo que confirmó que la llamada avisando el paradero de Esmeralda vino desde La Falda, si bien la dejaron en Cosquín.

Apareció Esmeralda - captura Lape Club Social 1

Cómo fue que desapareció Esmeralda, la nena cordobesa de dos años

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una nena de apenas 2 años de Cosquín, provincia de Córdoba, mantuvo en vilo durante casi 24 horas a toda la Argentina y activó un intenso operativo de búsqueda. El hecho ocurrió el 18 de marzo de 2026 alrededor de las 14:30 hs., en el barrio San José Obrero, en la casa de sus abuelos.

Según se reconstruyó, todo sucedió en cuestión de segundos. Su madre estaba preparando el almuerzo cuando dejó de verla. “en un segundo”, relató sobre el momento en que la pequeña desapareció de su vista, desatando una desesperada búsqueda familiar que rápidamente escaló a nivel provincial.

La última vez que había sido vista, Esmeralda se encontraba en la puerta de la vivienda ubicada en la esquina de Santiago Ayala y Pablo Trullenque. De acuerdo al entorno familiar, la nena es inquieta, pero tiene la costumbre de volver rápidamente al interior de la casa y no suele alejarse sola, lo que aumentó la preocupación desde el primer instante.

Esmeralda y su mamá

Frente a la situación, la familia activó de inmediato la Alerta Sofía, lo que dio paso a un megaoperativo sin precedentes en la zona. Más de 90 efectivos policiales, junto a bomberos, drones térmicos y perros de rastreo, trabajaron intensamente para dar con su paradero, mientras crecía la angustia por la falta de noticias.

En medio de la incertidumbre, una de las hipótesis iniciales apuntó a un circo que se encontraba en las inmediaciones y que se retiró horas después de la desaparición. Sin embargo, esa línea de investigación no pudo ser confirmada, por lo que continuaron los rastrillajes en distintos puntos cercanos al domicilio.

Finalmente, y tras horas de máxima tensión, llegó el desenlace que todos esperaban. Esmeralda fue encontrada con vida este jueves 19 de marzo en un descampado cercano a su casa. Según se informó, la nena se encontraba en buen estado de salud y pudo reencontrarse rápidamente con su familia, en una escena cargada de alivio y emoción.

Por estas horas, la fiscalía avanza con la investigación para determinar qué ocurrió durante el tiempo en que la menor estuvo desaparecida. La causa se mantiene bajo secreto de sumario, mientras se intenta esclarecer las circunstancias de un episodio que conmocionó a toda la localidad.