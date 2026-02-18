Arranca el juicio por el brutal asesinato de Kim Gómez: el desgarrador descargo de su papá

Entre los testimonios esperados del juicio se destacan el de la madre de la niña, quien resultó herida durante el robo, y otros testigos clave de la investigación.

"Vamos a ser la voz de Kim", el emotivo mensaje del papá de la nena asesinada en La Plata

“Vamos a ser la voz de Kim. Vamos a estar presentes siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”, afirmó Marcos Gómez, el padre de la nena, en la antesala del inicio del juicio. En la misma línea, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, reconoció: “Revivir todo es duro, es cruel”.

Marcos contó detalles de cómo se preparó para estos días: “Estuve aislado lunes y martes. Me vine a la playa a tratar de encontrar un poco de tranquilidad para todo lo que viene. Necesitaba mojarme los pies en el mar para volver y estar óptimo para lo que viene”.

También se refirió al reciente aniversario de su cumpleaños, marcado por la ausencia de su hija: “Es complicado. El domingo fue mi cumpleaños y se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”.

El padre de Kim se mantiene activo en el debate público sobre la reforma de la imputabilidad penal juvenil, incluso participando en sesiones del Congreso tras la media sanción de cambios, aunque dejó claro que su prioridad es honrar la memoria de Kim y acompañar a otras familias que atraviesan tragedias similares.