Arranca el juicio por el brutal asesinato de Kim Gómez: el desgarrador descargo de su papá
En los tribunales de La Plata comienza el juicio oral contra el joven de 18 años acusado del crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada durante un robo en febrero del año pasado.
“Vamos a ser la voz de Kim”, aseguró su padre en la antesala del juicio que comienza en La Plata.
Este miércoles arranca en los tribunales de La Plata el juicio oral contra el joven de 18 años acusado del asesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años que perdió la vida el 25 de febrero de 2025 después de que dos adolescentes robaran el auto de su mamá y la arrastraran durante casi 15 cuadras en Altos de San Lorenzo.
El imputado, que contaba con 17 años cuando ocurrió el hecho, enfrenta cargos por homicidio en ocasión de robo. Como cometió el delito siendo menor, el proceso se desarrolla en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 bajo la ley penal juvenil vigente en ese momento. Esto implica una escala de penas más limitada que la aplicable a mayores de edad.
El debate incluye al menos ocho audiencias y se extiende, en principio, hasta el 27 de febrero, justo dos días después del primer aniversario del crimen.
El otro adolescente involucrado, que tenía 14 años en la fecha del robo, resulta inimputable según la legislación actual y no enfrenta juicio penal. Permanece bajo medidas de contención en un instituto.
Entre los testimonios esperados del juicio se destacan el de la madre de la niña, quien resultó herida durante el robo, y otros testigos clave de la investigación.
"Vamos a ser la voz de Kim", el emotivo mensaje del papá de la nena asesinada en La Plata
“Vamos a ser la voz de Kim. Vamos a estar presentes siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”, afirmó Marcos Gómez, el padre de la nena, en la antesala del inicio del juicio. En la misma línea, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, reconoció: “Revivir todo es duro, es cruel”.
Marcos contó detalles de cómo se preparó para estos días: “Estuve aislado lunes y martes. Me vine a la playa a tratar de encontrar un poco de tranquilidad para todo lo que viene. Necesitaba mojarme los pies en el mar para volver y estar óptimo para lo que viene”.
También se refirió al reciente aniversario de su cumpleaños, marcado por la ausencia de su hija: “Es complicado. El domingo fue mi cumpleaños y se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé”.
El padre de Kim se mantiene activo en el debate público sobre la reforma de la imputabilidad penal juvenil, incluso participando en sesiones del Congreso tras la media sanción de cambios, aunque dejó claro que su prioridad es honrar la memoria de Kim y acompañar a otras familias que atraviesan tragedias similares.