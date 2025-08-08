En vivo Radio La Red
Policiales
Kim Gómez
Marcos Gómez
Inseguridad

El desgarrador pedido del padre de Kim Gómez: "Hablé con el de 17 años y le dije..."

Marcos Gómez comentó que tuvo la oportunidad de decirle unas palabras al imputado en una de las audiencias. “A uno lo veo arrepentido, pero al otro no”, comentó.

La causa por elasesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió en febrero tras ser arrastrada por un vehículo robado en La Plata, avanza hacia la instancia de juicio oral para el adolescente de 17 años, mientras que el menor de 14 continúa en un instituto de menores. En ese contexto Marcos Gómez, el papá de la víctima sorprendió en A24: “Hablé con uno de ellos y le hice un sólo pedido”.

Leé también El sorpresivo anuncio del papa de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada por motochorros
El sorpresivo anuncio del papa de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada por motochorros durante un robo

En el marco de una entrevista exclusiva con Rolando Barbano y Soledad Larghi , el padre de la nena destacó: “Tuve la oportunidad de hablar con el de 17 años que va a ir a juicio y le hice un pedido…” sostuvo y luego se tomó unos segundos para revelar su solicitud: “Quiero saber qué pasó en ese último momento, sé que es difícil, pero quiero saber si mi hija pidió ayuda, sí gritó en ese último instante. En el juicio me lo va a decir”.

No son lo mismo, en uno de los chicos veo arrepentimiento y en el otro no. No los voy a perdonar a ninguno, se los dije”, contó Marcos y luego detalló el contexto en el que le hizo el pedido: “Durante la audiencia los vi y simplemente se lo pedí, aunque no me contestó”, reveló.

Además, destacó: “Era bajarla del auto y llevarlo, en la primera audiencia el de 17 dijo que se iba a ser responsable. Kim, se cae porque el de 14 años le abrió la puerta, y a este menor no lo veo arrepentido, nos mira desafiante a nosotros y a la jueza, pero la familia también ha mostrado una falta de educación tremenda, estoy más enojado con los padres que con los chicos”.

Embed

Kim tenía 7 años, no se llegó ni a equivocar. Hablé con todos los vecinos e hice ese trayecto, para saber qué pasó. Siento culpa por no haber estado ahí y con Florencia (la mamá de la nena) no pudimos tener una charla y me duele no poder ayudarla”, confesó entre lágrimas. “No hay nada que me la va a devolver, pero le pongo el pecho en lo que puedo para que esto se haga justicia”, comentó.

El único imputado, el adolescente de 17 años, continuará detenido por decisión del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en paralelo a la espera de la designación del tribunal y la fijación de la fecha de inicio del debate. La jueza María José Lescano definió la prisión preventiva del joven acusado, que permanecerá bajo esa medida durante 180 días.

marcos-gomez-junto-a-su-hija-kim-que-fue-asesinada-durante-un-violento-robo-en-la-plata-fotos-instagram-marcosgomez-crq2mufif5c2veid4rok7briaa (1)
Marcos Gómez comentó que tuvo la oportunidad de decirle unas palabras al imputado.

Marcos Gómez comentó que tuvo la oportunidad de decirle unas palabras al imputado.

Cuáles son los detalles de la causa

El crimen ocurrió el 25 de febrero. De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal Carmen Ibarra, titular de la UFI N° 3, la niña se encontraba en el asiento trasero de un Fiat Palio rojo junto a su madre, Florencia Barboza, cuando fueron asaltadas en la esquina de las calles 72 y 24.

Según describe la causa, los delincuentes interceptaron el vehículo, forzaron a la mujer a descender y emprendieron la fuga con la niña aún en el interior. Kim quedó atrapada por el cinturón de seguridad y fue arrastrada varias cuadras hasta que el auto volcó en el barrio Altos de San Lorenzo. Su cuerpo fue hallado debajo de la carrocería tras el accidente.

La Fiscalía caratuló el hecho como “homicidio en ocasión de robo” y atribuyó la responsabilidad penal al adolescente de 17 años, a quien la jueza Lescano ratificó la prisión preventiva mientras se inicia la etapa de juicio oral.

El segundo implicado también fue detenido por la Policía Bonaerense al poco tiempo. Se trata de un adolescente de 14 años, que fue declarado inimputable debido a su edad y permanece alojado en un instituto de Menores a disposición de autoridades competentes.

