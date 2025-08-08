El desgarrador pedido del padre de Kim Gómez: "Hablé con el de 17 años y le dije..."

Embed

“Kim tenía 7 años, no se llegó ni a equivocar. Hablé con todos los vecinos e hice ese trayecto, para saber qué pasó. Siento culpa por no haber estado ahí y con Florencia (la mamá de la nena) no pudimos tener una charla y me duele no poder ayudarla”, confesó entre lágrimas. “No hay nada que me la va a devolver, pero le pongo el pecho en lo que puedo para que esto se haga justicia”, comentó.

El único imputado, el adolescente de 17 años, continuará detenido por decisión del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en paralelo a la espera de la designación del tribunal y la fijación de la fecha de inicio del debate. La jueza María José Lescano definió la prisión preventiva del joven acusado, que permanecerá bajo esa medida durante 180 días.

Marcos Gómez comentó que tuvo la oportunidad de decirle unas palabras al imputado.

Cuáles son los detalles de la causa

El crimen ocurrió el 25 de febrero. De acuerdo con la investigación liderada por la fiscal Carmen Ibarra, titular de la UFI N° 3, la niña se encontraba en el asiento trasero de un Fiat Palio rojo junto a su madre, Florencia Barboza, cuando fueron asaltadas en la esquina de las calles 72 y 24.

Según describe la causa, los delincuentes interceptaron el vehículo, forzaron a la mujer a descender y emprendieron la fuga con la niña aún en el interior. Kim quedó atrapada por el cinturón de seguridad y fue arrastrada varias cuadras hasta que el auto volcó en el barrio Altos de San Lorenzo. Su cuerpo fue hallado debajo de la carrocería tras el accidente.

La Fiscalía caratuló el hecho como “homicidio en ocasión de robo” y atribuyó la responsabilidad penal al adolescente de 17 años, a quien la jueza Lescano ratificó la prisión preventiva mientras se inicia la etapa de juicio oral.

El segundo implicado también fue detenido por la Policía Bonaerense al poco tiempo. Se trata de un adolescente de 14 años, que fue declarado inimputable debido a su edad y permanece alojado en un instituto de Menores a disposición de autoridades competentes.