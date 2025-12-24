"Esta Navidad...": el desgarrador mensaje del papá de Kim Gómez, la nena asesinada en La Plata

"Esta Navidad es la más difícil de todas, no hay arbolito, no estás para armarlo como siempre, ya no te puedo pelear sacándote las bolitas y las estrellas. Siempre tuviste un regalo abajo de tu arbolito, no sabía cómo hacerte llegar algo, fue difícil encontrar la manera, pero tenía que encontrarla", continuó el papá de Kim.

"Tu capibara, ese que tanto querías. Quizás lo puedas ver desde arriba, no sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere y que te recuerda va a estar ahí", agregó Marcos, quien agradeció al Grupo Artístico Autodidacta Muñequero por ser el puente para que Kim tenga su regalo de Navidad este 25 de diciembre. "Jamás voy a olvidar todo el cariño que me brindaron, son increíbles chicos, los quiero", agradeció.

Por último, Marcos reconoció que "son días difíciles" y que ya está la fecha del juicio por la muerte de Kim. "Quiero estar en condiciones para pelearla", contó el extenso mensaje que tuvo cientos de reacciones y comentarios de apoyo.

Por último, el padre de Kim se dirigió a los usuarios: "Les quiero pedir un gran favor: a Kim le encantan las mariposas, estoy seguro que ese gesto de amor ella lo va a devolver, ya sea un suvenir o un dibujo". Y cerró: "Te amo para siempre, hija, papá lo sigue intentando".

Cómo sigue la causa por el asesinato de Kim Gómez

En febrero de este año, Kim Gómez, una nena de 7 años, murió tras ser arrastrada durante 15 cuadras en un auto robado en La Plata. Dos adolescentes fueron los responsables del hecho: uno de 17 años, que conducía el vehículo, y otro de 14, que lo acompañaba.

A lo largo del año, la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata determinó que el adolescente de 17 años enfrente un juicio oral, imputado por “homicidio en ocasión de robo”, mientras que el joven de 14 años fue declarado inimputable por su edad y permanece en un instituto de menores; por el momento, no será juzgado.