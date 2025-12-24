"Esta Navidad...": el desgarrador mensaje del papá de Kim Gómez, la nena asesinada en La Plata
Marcos Gómez, padre de la nena de 7 años asesinada en febrero de este año en La Plata por dos adolescentes, escribió una emotiva carta para su hija a horas de la Nochebuena y Navidad.
Marcos Gómez recordó a su hija Kim, con un emotivo mensaje a horas de Navidad.
Para Marcos Gómez y Florencia Barbosaserá la primera Navidad sin Kim, la nena de 7 años que a fines de febrero de este año fue asesinada en La Plata, cuando dos adolescentes robaron el auto de la madre y arrastraron a la menor durante 15 cuadras, hasta que el vehículo chocó contra un poste de luz. La nena falleció como consecuencia de las múltiples fracturas que sufrió.
A horas del inicio de la Nochebuena y Navidad, Marcos compartió un emotivo mensaje para recordar a su hija. Allí mismo anunció que un carpincho gigante, en honor a Kim, será parte de la tradicional quema de muñecos de fin de año en La Plata.
"Recordé tu sonrisa cada vez que abrías los regalos, cada vez que te llevaba una sorpresa, ya sea un chocolate o un peluche; tu sonrisa, tu mirada feliz hacía que valga la pena todo", escribió el padre de la nena al inicio de su descargo en Instagram.
"Muchas veces no había para cumplir esos hermosos caprichos de solo una niña, una princesa, y me dolía no poder darte más. Muchas veces peleé con tu mamá por malgastar plata cuando no debía, pero ¿cómo decirte que no? ¿Cómo decirte que ese peluche que querías, que paseabas por todo ese supermercado, no lo podías llevar? Hoy me doy cuenta que no me equivoqué, te di el máximo y trato de perdonarme", agregó Marcos, en un tono emotivo.
"Esta Navidad es la más difícil de todas, no hay arbolito, no estás para armarlo como siempre, ya no te puedo pelear sacándote las bolitas y las estrellas. Siempre tuviste un regalo abajo de tu arbolito, no sabía cómo hacerte llegar algo, fue difícil encontrar la manera, pero tenía que encontrarla", continuó el papá de Kim.
"Tu capibara, ese que tanto querías. Quizás lo puedas ver desde arriba, no sé si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro de que el cariño de toda la gente que te quiere y que te recuerda va a estar ahí", agregó Marcos, quien agradeció al Grupo Artístico Autodidacta Muñequero por ser el puente para que Kim tenga su regalo de Navidad este 25 de diciembre. "Jamás voy a olvidar todo el cariño que me brindaron, son increíbles chicos, los quiero", agradeció.
Por último, Marcos reconoció que "son días difíciles" y que ya está la fecha del juicio por la muerte de Kim. "Quiero estar en condiciones para pelearla", contó el extenso mensaje que tuvo cientos de reacciones y comentarios de apoyo.
Por último, el padre de Kim se dirigió a los usuarios: "Les quiero pedir un gran favor: a Kim le encantan las mariposas, estoy seguro que ese gesto de amor ella lo va a devolver, ya sea un suvenir o un dibujo". Y cerró: "Te amo para siempre, hija, papá lo sigue intentando".
Cómo sigue la causa por el asesinato de Kim Gómez
En febrero de este año, Kim Gómez, una nena de 7 años, murió tras ser arrastrada durante 15 cuadras en un auto robado en La Plata. Dos adolescentes fueron los responsables del hecho: uno de 17 años, que conducía el vehículo, y otro de 14, que lo acompañaba.
A lo largo del año, la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata determinó que el adolescente de 17 años enfrente un juicio oral, imputado por “homicidio en ocasión de robo”, mientras que el joven de 14 años fue declarado inimputable por su edad y permanece en un instituto de menores; por el momento, no será juzgado.