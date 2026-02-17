Violento asalto en Lanús: un tiro al aire, un culatazo y el dolor de la víctima cuando le robaron el auto

Embed

El dueño del vehículo intentó perseguirlos, pero uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire para intimidarlo. En ese momento, una moto que circulaba por el lugar aceleró para evitar quedar en medio de la situación, aunque los investigadores no descartan que haya sido un apoyo logístico.

El vecino arrojó una botella de vidrio contra su propio auto mientras veía cómo se lo llevaban. El objeto impactó contra la ventanilla del acompañante y se rompió contra el cordón de la vereda.

Hallaron el auto robado en Quilmes

Tras el ataque, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría 10ª de Lanús. A partir del alerta al 911 y mediante el sistema de rastreo satelital, el Peugeot 208 fue localizado horas después en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes.

El vehículo estaba abandonado y los delincuentes continúan prófugos. La investigación quedó a cargo de la UFI N°6 descentralizada del departamento judicial de Avellaneda-Lanús.