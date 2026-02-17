En vivo Radio La Red
Policiales
Asalto
Lanús
Inseguridad

Violento asalto en Lanús: un tiro al aire, un culatazo y el dolor de la víctima cuando le robaron el auto

La inseguridad volvió a golpear en el conurbano bonaerense con un violento robo en plena tarde. Un vecino fue atacado por un grupo de delincuentes armados cuando llegaba a su casa y el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad., en tanto, el hecho, que ocurrió en la calle Aconcagua, límite entre los partidos de Lomas de Zamora y Lanús, y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

Todo sucedió este lunes cerca de las 17, cuando la víctima estacionaba su Peugeot 208 blanco en la vereda de su vivienda, en el sector correspondiente a Remedios de Escalada. En ese momento, una Chevrolet Tracker blanca frenó de forma brusca y de ella descendieron al menos tres delincuentes armados y encapuchados, mientras un cuarto cómplice permanecía al volante listo para escapar.

Según se observa en el video difundido en redes sociales, los ladrones fueron directamente hacia el conductor y lo obligaron a bajar del vehículo a punta de pistola. Entre gritos e insultos, la víctima intentaba ganar tiempo y repetía: “Pará, pará, pará”, mientras los asaltantes lo amenazaban.

En medio del ataque, uno de los delincuentes le propinó un culatazo y otro le robó una riñonera. Luego, uno de los integrantes de la banda se subió al auto robado, mientras los demás regresaban a la camioneta para iniciar la fuga.

El dueño del vehículo intentó perseguirlos, pero uno de los asaltantes efectuó un disparo al aire para intimidarlo. En ese momento, una moto que circulaba por el lugar aceleró para evitar quedar en medio de la situación, aunque los investigadores no descartan que haya sido un apoyo logístico.

El vecino arrojó una botella de vidrio contra su propio auto mientras veía cómo se lo llevaban. El objeto impactó contra la ventanilla del acompañante y se rompió contra el cordón de la vereda.

Hallaron el auto robado en Quilmes

Tras el ataque, la víctima realizó la denuncia en la Comisaría 10ª de Lanús. A partir del alerta al 911 y mediante el sistema de rastreo satelital, el Peugeot 208 fue localizado horas después en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes.

El vehículo estaba abandonado y los delincuentes continúan prófugos. La investigación quedó a cargo de la UFI N°6 descentralizada del departamento judicial de Avellaneda-Lanús.

