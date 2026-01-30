Revelan la grave denuncia que hizo Nahir Galarza desde la cárcel
Desde la cárcel de Paraná, donde cumple prisión perpetua, la joven reapareció con una advertencia vinculada a su vida personal.
Desde la cárcel de Paraná, donde cumple prisión perpetua, Nahir Galarza reapareció con una advertencia vinculada a su vida personal (Foto: archivo).
Reapareció Nahir Galarza. Desde la Unidad Penal N°6 “Concepción Arenal”, en Entre Ríos, donde cumple prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, la joven de 27 años advirtió sobre la circulación de perfiles apócrifos en redes sociales con publicaciones que incluyen falsos pedidos de dinero.
Según aclararon desde su entorno familiar en las últimas horas, esas cuentas utilizan su nombre y su imagen sin autorización, con fotografías manipuladas o directamente generadas mediante inteligencia artificial, en las que aparece en situaciones que nunca vivió ni mensajes que jamás escribió.
En la misma línea, también remarcaron que no realiza colectas ni solicita donaciones.
La advertencia se reforzó tras la viralización de una imagen en la que se la ve con un teléfono iPhone, acompañada por la frase “gracias por su esfuerzo”, lo que llevó a numerosos usuarios a interpretar que el dispositivo había sido adquirido con aportes económicos. Desde su entorno aclararon que se trató de una simulación o meme, pero que fue tomado como verdadero por muchas personas.
Desde que fue detenida en 2017, el perfil real de Galarza en Facebook quedó inactivo, aunque continuó recibiendo mensajes.
En paralelo, se multiplicaron cuentas falsas en distintas plataformas, algunas con contenido provocativo, otras con frases motivacionales o invitaciones a entablar una relación sentimental. “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, se lee en la presentación de uno de esos perfiles apócrifos que circularon Instagram.
De acuerdo con fuentes del caso, Galarza intentó en los últimos meses crear un perfil verificado utilizando el teléfono celular de su madre, Yamila Kroh, con el objetivo de advertir sobre estas cuentas y evitar confusiones. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
En septiembre del año pasado, la Justicia rechazó su pedido para contar con un celular propio. En la cárcel entrerriana, en la ciudad de Paraná, las internas no tienen acceso a teléfonos personales y utilizan un dispositivo común para llamadas y mensajes en horarios restringidos.