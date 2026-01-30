Revelan la grave denuncia que hizo Nahir Galarza desde la cárcel

Desde que fue detenida en 2017, el perfil real de Galarza en Facebook quedó inactivo, aunque continuó recibiendo mensajes.

En paralelo, se multiplicaron cuentas falsas en distintas plataformas, algunas con contenido provocativo, otras con frases motivacionales o invitaciones a entablar una relación sentimental. “Si van a querer algo conmigo, quiero que sea en libertad y afuera”, se lee en la presentación de uno de esos perfiles apócrifos que circularon Instagram.

nahir-galarza

De acuerdo con fuentes del caso, Galarza intentó en los últimos meses crear un perfil verificado utilizando el teléfono celular de su madre, Yamila Kroh, con el objetivo de advertir sobre estas cuentas y evitar confusiones. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

En septiembre del año pasado, la Justicia rechazó su pedido para contar con un celular propio. En la cárcel entrerriana, en la ciudad de Paraná, las internas no tienen acceso a teléfonos personales y utilizan un dispositivo común para llamadas y mensajes en horarios restringidos.