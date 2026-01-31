En vivo Radio La Red
Policiales
Policía
delincuente
Inseguridad

Video: una policía atropelló e hizo "volar" a un delincuente durante un intento de robo

El hecho ocurrió en el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes.

Una mujer policía atropelló a un delincuente, que estaba acompañado por un cómplice, durante un intento de robo a mano armada ocurrido en el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes.

Robo a una concesionaria de Villa Devoto: se llevaron 60 mil dólares y camisetas de fútbol. 

El episodio, que fue registrado por una cámara de seguridad, se produjo cuando los dos ladrones intentaron asaltar a un motociclista que circulaba por la traza y logró escapar ante las amenazas con armas de fuego.

En medio de esa situación, uno de los sospechosos quedó expuesto sobre la calzada y fue embestido por el vehículo particular de la integrante de la fuerza policial.

El asaltante atropellado resultó herido y fue trasladado al Hospital Iriarte, donde los médicos constataron que presentaba fracturas en ambas piernas, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La causa quedó en manos de la UFI N° 5 de Quilmes, que ordenó la detención del sospechoso y lo imputó por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. En tanto, el segundo involucrado logró escapar tras el incidente, aunque más tarde fue identificado por los investigadores.

Horas después, la conductora del vehículo se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial del distrito, donde se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y reconoció haber protagonizado el atropello.

Por ese motivo, se dispuso la apertura de un sumario administrativo, mientras que su identidad fue preservada y no se adoptaron medidas restrictivas en su contra.

