Video: una policía atropelló e hizo "volar" a un delincuente durante un intento de robo

La causa quedó en manos de la UFI N° 5 de Quilmes, que ordenó la detención del sospechoso y lo imputó por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa. En tanto, el segundo involucrado logró escapar tras el incidente, aunque más tarde fue identificado por los investigadores.

Horas después, la conductora del vehículo se presentó de manera voluntaria en una dependencia policial del distrito, donde se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y reconoció haber protagonizado el atropello.

Por ese motivo, se dispuso la apertura de un sumario administrativo, mientras que su identidad fue preservada y no se adoptaron medidas restrictivas en su contra.