Así cayó el joven que mató a sangre fría a su amigo en Hurlingham

Según pudo observarse a través de las cámaras de seguridad del lugar, el agresor regresó sobre sus pasos, tomó la bicicleta de su cómplice menor y huyó del lugar, mientras que Morán se dio a la fuga a pie.

Minutos después, la policía encontró la bicicleta de la víctima tirada en el asfalto junto a tres vainas servidas y un proyectil calibre .40, que fueron secuestrados por la Policía Científica.

Tras el llamado al 911, los efectivos entrevistaron a vecinos, quienes confirmaron que tanto la víctima como los agresores eran residentes del mismo barrio. La causa fue caratulada como "delito de abuso de arma y lesiones por homicidio".

Según fuentes policiales, Demichelis es del barrio de Villa Tesei y ya cuenta con antecedentes por robo calificado, entre otros casos.