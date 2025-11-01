Así cayó el joven que mató a sangre fría a su amigo en Hurlingham
El sospechoso, de 18 años, fue detenido tras dos días prófugo. Está acusado de asesinar de dos disparos a Diego Consencao, de 32, durante una discusión en plena calle.
Luego de permanecer prófugo durante dos días, personal de la DDI de Morón detuvo este viernes por la noche a Sebastián Demichelis
Luego de permanecer prófugo durante dos días, personal de la DDI de Morón detuvo este viernes por la noche a Sebastián Demichelis, el joven de 18 años acusado de asesinar a balazos a su amigo Diego Consencao, de 32, tras una discusión en plena calle en la localidad bonaerense de Hurlingham.
El operativo se realizó en Martín de Alzaga al 734, donde los investigadores localizaron al sospechoso luego de tareas de seguimiento y vigilancia, según informaron fuentes policiales. Por el mismo hecho ya había sido detenido un menor de 17 años, identificado como Ezequiel Morán, quien estaba presente al momento del ataque.
El crimen ocurrió el miércoles 29 de octubre, cuando tres hombres, dos de ellos en bicicleta, se cruzaron en la esquina de Bradley e Inés de Pons. Tras un breve cruce de palabras, Demichelis sacó un arma de un pequeño bolso y comenzó a disparar contra Consencao, que saltó de su bicicleta y corrió intentando escapar.
Pese a sus esfuerzos, recibió dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en la pelvis, y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció a causa de la gravedad de las heridas.
Según pudo observarse a través de las cámaras de seguridad del lugar, el agresor regresó sobre sus pasos, tomó la bicicleta de su cómplice menor y huyó del lugar, mientras que Morán se dio a la fuga a pie.
Minutos después, la policía encontró la bicicleta de la víctima tirada en el asfalto junto a tres vainas servidas y un proyectil calibre .40, que fueron secuestrados por la Policía Científica.
Tras el llamado al 911, los efectivos entrevistaron a vecinos, quienes confirmaron que tanto la víctima como los agresores eran residentes del mismo barrio. La causa fue caratulada como "delito de abuso de arma y lesiones por homicidio".
Según fuentes policiales, Demichelis es del barrio de Villa Tesei y ya cuenta con antecedentes por robo calificado, entre otros casos.