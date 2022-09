Al ser consultado por el perfil de Sabag Montiel, el mecánico señaló: “Era bastante callado el tipo, dentro de todo tranquilo, no me imaginé que iba a hacer alguna en cualquier momento. Estaba en todos sus cabales y estaba mentalmente perfecto. Nunca tuve problemas con él por el tema plata”.

Video: el testimonio del mecánico de Fernando Sabag Montiel

Fernando André Sabag Montiel lleva tres símbolos tatuados sobre la piel que son utilizados por neonazis: el Martillo de Thor, el Sol Negro y la Cruz de Hierro.

“La verdad que no me había fijado en nada de eso. Yo sólo me fijo en el motor y en trabajar. No presto atención a lo que hay adentro del vehículo" indicó el mecánico, y agregó: "Los autos él los usaba para remises”.

Pablo también reconoció que el día del intento de asesinato a Cristina Kirchner cuando comenzaron a circular las fotos, pensó: “Me quedé flasheado por la locura que hizo. Claro que enseguida lo reconocimos”.

“Él siempre venía solo acá. Nunca lo vi en algún movimiento extraño. Nunca me dio motivo a eso”, concluyó.

Qué declaró Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel

Brenda Elizabeth Uliarte novia sabag.jpg Brenda Uliarte es investigada por tentativa de homicidio. (Foto: PFA)

Brenda Uliarte fue trasladada este martes hasta los tribunales federales de Comodoro Py desde la sede de la Policía Federal, en el barrio de Villa Lugano, donde contestó solamente las preguntas del abogado defensor y se negó a responder preguntas del juzgado y la fiscalía.

La joven es investigada por tentativa de homicidio, hecho sobre el cual su abogado defensor realizó al menos seis preguntas y en todo momento ella negó su participación. Según se supo, se la vio "entera" y no se mostró nerviosa.

Antes de iniciado el acto de indagatoria, a Uliarte se le exhibió toda la prueba, incluida el arma que empuñó Fernando Sabag Montiel el día que cometió el atentado contra la vicepresidenta.

En este marco, dijo que lo que le mostraron no era de ella, y sólo concurrió al barrio de Recoleta esa noche para acompañar a su novio, con quien salía hace un tiempo. Además, aseguró no tener conocimiento de que Sabag Montiel fuera capaz de hacer lo que hizo.