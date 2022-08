Balearon a un nene de 12 años en la cara para robarle la mochila en La Matanza

Ciudad Evita: cómo fue el ataque al nene al que balearon para robarle la mochila

Según un vecino que fue testigo del robo, los delincuentes le dispararon sin mediar palabra y huyeron tras el ataque.

El chico logró cruzar la calle malherido, y una vecina lo asistió. Mientras tanto, a través de su celular encima, alcanzó avisarle de lo sucedido a su mamá, quien llegó rápidamente a la zona. Finalmente, el nene fue trasladado por la policía al hospital Balestrini, a bordo de una patrulla policial, ya que la ambulancia nunca llegó, tras lo cual fue derivado al Hospital Italiano, donde hoy se recuperaba de las lesiones.

"Mamá, me pegaron un tiro, estoy en el chino", alcanzó a decirle el niño a su madre, Natalia, a poco de ser baleado en el pómulo derecho cuando se encontraba cerca de la avenida Perón al 1500, de esa localidad.

Captura de Pantalla 2022-08-04 a la(s) 10.54.20.png

Según contó esta mañana la madre del niño, su hijo ni siquiera advirtió el intento de robo, ya que los atacantes inmediatamente le efectuaron un disparo en la cara y escaparon sin llevarse nada.

"No le sacaron nada, es pura maldad, no puedo entender, le pegan un tiro", dijo llorando Natalia, tras lo cual agregó: "Sentí que mi mundo se partió, mi corazón está partido, si bien no me quitaron la vida de mi hijo, nos truncaron los proyectos, es como que ya nada tiene sentido".

"¿Con qué necesidad le pegaron un tiro? ¿si le querían robar por qué no le robaron? Tenía sus dos cuadernos para ir al colegio", agregó la mujer, quien contó que recién este año se animó a dejar que su hijo saliera solo a la calle ya que la escuela está a tres cuadras, y siempre estaba pendiente de que le mandara la ubicación y le avisara que había llegado bien.

Por su parte, Jéssica, la empleada de un comercio de la zona que asistió al niño tras el ataque, recordó entre lágrimas que lo contuvo hasta que la policía lo llevó al hospital, y denunció que la ambulancia que pidieron nunca llegó.

"Se estaba desangrando y la gente no hacía nada, solamente miraba. Nadie se mete y puede ser mi hijo o el de cualquier persona", expresó angustiada.

La investigación del hecho está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de La Matanza, cuyo titular es Fernando Garate, quien dispuso diversas diligencias tendientes a identificar a los agresores, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona del hecho.