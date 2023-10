Brutal ataque en un gimnasio: golpeó a una actriz porno y a su entrenador a piedrazos

El agresor se abalanzó sobre Perea con una piedra en la mano y comenzó a golpearla.

Embed

El entrenador que la acompañaba se interpuso para protegerla y fue quien sufrió la peor parte de los golpes. Las personas presentes en el gimnasio lograron intervenir y detener al agresor antes de que la situación empeorara.

Perea, visiblemente afectada por la agresión, denunció la ineficacia de la custodia policial que se suponía debía protegerla.

"Quiero que quede constancia de que me pueden matar en cualquier momento, y la justicia no hace nada. No entienden por qué yo debería tener custodia, si él es quien me busca para matarme", expresó la víctima en declaraciones a medios locales.

La actriz contó que conoció al agresor hace 15 años a través de redes sociales, pero su relación no comenzó hasta fines de 2021. En poco tiempo, el vínculo se volvió tóxico, y Perea comenzó a ser víctima de violencia física.

Violencia de género: la víctima se arrepiente de levantar la denuncia

En ese momento, denunció a su pareja y las autoridades inglesas lo detuvieron durante dos meses. Sin embargo, su suegra se comprometió a internarlo si Perea retiraba la denuncia, lo que lamentablemente hizo que cancelara el juicio que tenía programado en Londres.

“Mi mayor error fue haber cancelado el juicio que tenía que transcurrir en Londres”, lamentó ahora la mujer, que desde entonces sufrió amenazas de muerte de su exnovio prácticamente a diario.

Desde entonces, Perea recibió amenazas de muerte prácticamente a diario por parte de su exnovio.

Tanto la víctima, el entrenador y personal del Gimnasio, realizaron la denuncia por el hecho que en todo momento fue presenciada por la consigna policial que tiene Perea. A pesar de todo, el acusado sigue libre.