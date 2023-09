Una denuncia por violencia de género borró a un conocido jugador de la selección de Brasil

Embed

Denuncia contra Antony: quién es Gabriela Cavallin

Tiene 22 años, nació en el estado de San Pablo y es modelo, DJ e influencer por las redes sociales. La joven se presentó ante la policía de San Pablo para denunciar a uno de los jugadores habitualmente titular en el pentacampeón mundial.

Según ella, el primer registro de los malos tratos sucedió el 1° de junio de 2022. Antony, por aquel entonces jugaba en el Ajax de Ámsterdam, el club más popular y consagrado de los Países Bajos. Gabriela estaba embarazada de tres meses, pero ya la convivencia era insostenible y habían iniciado el proceso de separarse.

Un mes más tarde, Gabriela sufrió un aborto espontáneo.

La denuncia por violencia de género

La influencer usó justamente a las redes sociales como protección. Por ejemplo, guardó todos los intercambios de mensajes que tuvo con Antony y los aportó en su denuncia como prueba de los malos tratos y amenazas.

expareja de Antony.jpg Gabriela Cavallin, la ex pareja de Antony que acusó al jugador de violencia de género y quedó afuera de la selección brasileña. (Foto: cuenta de Instagram de Cavallin)

Entre los más duros, figura uno en el que el crack brasileño le dijo: "Espero que te mueras". En el contexto de los demás mensajes que Gabriela aportó en su denuncia, esa frase no puede ser interpretada como algo totalmente desubicado dicho en un momento de furia. Hay una larga sumatoria de dichos que, por lo menos, sirven para que se inicie una causa en la justicia brasileña por violencia de género contra Antony.

mensajes x Whastsapp.jpg Los mensajes que intercambiaron Antony y su ex pareja que lo denunció por violencia de género. (Foto: Captura de TV)

El jugador le reclamaba constantemente a Cavallin por sus actitudes. En uno de los mensajes le dice: "Hiciste eso con todos los 'machos' que pasaron por tu vida".

Gabriela también le envió mensajes de respuesta al jugador rechazando la propuesta de volverse a ver aunque fuera solo una vez más. Y la modelo entonces, recibió otra frase agresiva de jugador separado de su selección.

"No te perdono lo que me dijiste ayer ni tampoco lo que dijiste sobre mi bb". Pero atención, porque no se refiera a lo que se puede interpretar leyendo de corrido las dos letras. No habla de un bebé, sino que es la manera en portugués de abreviar "bum bum" que significa "cola" en la manera común de hablar.

Antony le puso: " Tu bb (cola) es la garantía de tu futuro".

Cambio en Brasil: sale Antony...

La CBF no se demoró ni un instante. En cuanto tomó estado público la denuncia contra el jugador lo separaron del plantel para los partidos iniciales de la eliminatoria. Antony no estará contra Bolivia ni contra Perú.

comunicado cbf.jpg El comunicado de la CBF que saca a Antony de la lista de convocados a la selección brasileña. (Foto:CBF)

Además publicaron un comunicado oficial en el que informan que se lo "retira del equipo nacional". En su lugar, convocaron a Gabriel Jesús, delantero del Arsenal de Londres en la Premier League de Inglaterra.

Ambos jugadores, compartieron el plantel que perdió por penales contra Croacia en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 que ganaron Messi y la Selección argentina (la "Scaloneta").

the guardian sobre Antony.jpg En Inglaterra, en donde juega Antony, el escándalo por la denuncia en su contra puede afectar su continuidad en el Manchester United. (Foto: The Guardian)

Aunque los problemas de Antony no terminan con la "verdeamarela".

Al otro lado del Atlántico, su presente en el Manchester United inglés puede complicarse rápidamente. El Diario "The Guardian", por ejemplo, dice que el club está "bajo presión" ante la denuncia por violencia de género contra su jugador.