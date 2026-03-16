Terrible momento en vivo: la cronista de TN Giuliana Salguero probó un picante y casi se ahoga

“Si vos te animás, yo me tengo que animar”, dijo la periodista antes de probarlo. Sin embargo, el efecto fue inmediato: “Es como una patada a los dientes. ¡Es sabor a fuego!”, lanzó entre risas y gestos de sorpresa, mientras pedía algo para aliviar el picante.

Desde el estudio, Wiemeyer reaccionó preocupado cuando la cronista pidió chicha para calmar el ardor. “¿Cómo ‘dame chicha’? No vayas a bajar eso con chicha que vas a terminar mal”, le advirtió el conductor.

A pesar de la advertencia, Salguero probó la bebida típica del norte argentino, lo que finalmente ayudó a relajar la situación tras el susto que generó el momento en vivo.