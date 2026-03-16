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Terrible momento en vivo: la cronista de TN Giuliana Salguero probó un picante y casi se ahoga

La famosa cronista de TN, Giuliana Salguero, protagonizó un fuerte momento en vivo desde Salta, y preocupó a sus compañeros de programa. Mirá el video.

16 mar 2026, 08:18
Terrible momento al aire: la cronista de TN que probó un picante y casi se ahoga en vivo
Terrible momento al aire: la cronista de TN que probó un picante y casi se ahoga en vivo

Terrible momento al aire: la cronista de TN que probó un picante y casi se ahoga en vivo

Como cada fin de semana, la cronista de TN, Giuliana Salguero, recorre distintos puntos del país realizando móviles en vivo. Este domingo no fue la excepción en Buena Semana, el ciclo que conduce Fede Wiemeyer, aunque protagonizó un momento que generó preocupación entre sus compañeros.

La periodista se encontraba en La Caldera, Salta, donde se realizaba La Feria de la Chicha, un evento con numerosos puestos de productos regionales.

Durante el móvil, Salguero se acercó al stand de Ana, una feriante que ofrecía distintos condimentos picantes. Allí decidió sumar uno de ellos a unas empanadas que había comprado en otro puesto cercano.

En ese momento, la cronista pidió que le mostraran el llamado “ají quitucho”. “Es como el ají de la mala palabra, pero nativo de esta zona y que pega como no te puedo explicar”, explicó Salguero mientras la feriante probaba uno sin problemas.

“Si vos te animás, yo me tengo que animar”, dijo la periodista antes de probarlo. Sin embargo, el efecto fue inmediato: “Es como una patada a los dientes. ¡Es sabor a fuego!”, lanzó entre risas y gestos de sorpresa, mientras pedía algo para aliviar el picante.

Desde el estudio, Wiemeyer reaccionó preocupado cuando la cronista pidió chicha para calmar el ardor. “¿Cómo ‘dame chicha’? No vayas a bajar eso con chicha que vas a terminar mal”, le advirtió el conductor.

A pesar de la advertencia, Salguero probó la bebida típica del norte argentino, lo que finalmente ayudó a relajar la situación tras el susto que generó el momento en vivo.

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