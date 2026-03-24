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Insólito: una pareja se robó un inodoro de un baño público y quedó "escrachada" en un video

El inédito hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una terminal de ómnibus.

Una pareja robó un inodoro de un baño público en una terminal de ómnibus

Una pareja robó un inodoro de un baño público en una terminal de ómnibus

Un robo insólito ocurrió en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos, en el departamento de San Carlos, Mendoza. Una pareja fue grabada por las cámaras de seguridad mientras robaba un inodoro de los baños públicos del lugar.

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El episodio, que se conoció en las últimas horas tras la difusión de las imágenes, muestra el momento en que un joven ingresó al sector de sanitarios de hombres, mientras su acompañante hacía de “campana” en la puerta.

Tras desmontar el inodoro, lo ocultaron dentro de una bolsa de consorcio negra para pasar desapercibidos.

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Acto seguido, ambos caminaron luego tranquilamente por la zona de andenes con el pesado bulto a cuestas. Luego, la pareja decidió escapar en transporte público: las cámaras los registraron abordando un ómnibus con destino al sur de la provincia.

A raíz del hecho, las autoridades locales radicaron la denuncia y el caso quedó en manos de la Justicia. “Realizamos el seguimiento a través de las cámaras de Monitoreo Municipal. Personal de Investigaciones ya se encuentra trabajando en el hecho”, explicaron desde la comuna a medios locales.

Ante la falta de datos sobre la identidad de los autores, el municipio difundió el video del ‘escrache’ y pidió la colaboración de los vecinos: cualquier persona que pueda identificar a la pareja o tenga información relevante debe comunicarse de inmediato al 911.

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