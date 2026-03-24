Insólito: una pareja se robó un inodoro de un baño público y quedó "escrachada" en un video

A raíz del hecho, las autoridades locales radicaron la denuncia y el caso quedó en manos de la Justicia. “Realizamos el seguimiento a través de las cámaras de Monitoreo Municipal. Personal de Investigaciones ya se encuentra trabajando en el hecho”, explicaron desde la comuna a medios locales.

Ante la falta de datos sobre la identidad de los autores, el municipio difundió el video del ‘escrache’ y pidió la colaboración de los vecinos: cualquier persona que pueda identificar a la pareja o tenga información relevante debe comunicarse de inmediato al 911.