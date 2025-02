Otro ataque de viudas negras: conoció a mujeres en una peña, las llevó a su casa y nunca despertó

"Hace dos meses me había enterado de que también le había pasado algo similar. Por lo que me enteré, ya te digo, no me lo contó él, sino que de rumores del edificio. Había salido a bailar a Constitución, que medio que lo drogaron también en su momento, medio que lo quisieron torturar y lo obligaron a venir acá y también le desvalijaron el departamento", denunció un vecino del joven que fue hallado muerto.

Y agregó: "En la otra oportunidad, según tengo entendido, eran dos chorros que los obligaron, dos hombres".

Embed

Luego de conocerse, los hombres y las mujeres -de aproximadamente entre 25 y 30 años, y de cabellos oscuros- se dirigieron al domicilio de la víctima, ingiriendo bebidas alcohólicas y no recordando más nada.

Según informaron fuentes policiales, la vivienda se encontraba revuelta, aunque no se registró la quita de objetos de valor.

Personal del SAME arribó al departamento y confirmó la muerte del hombre. Ante la gravedad de la situación, se labró un acta por homicidio y se dio intervención a la Policía de la Ciudad, que ya trabaja en la identificación de las mujeres.

Los investigadores no descartan que las víctimas hayan sido drogadas, ya que este tipo de situaciones suele involucrar el uso de sustancias para anular la voluntad de las personas. La Justicia trabaja para esclarecer el móvil del crimen y determinar si se trató de un intento de robo o si hay otros factores involucrados.

Turista francés drogado y saqueado por viudas negras en Buenos Aires: el impactante video

Este hecho ocurrió apenas días después del momento en que tres mujeres desvalijaron a un turista francés en Almagro. En su declaración, la víctima relató que conoció a las damas en un local de Plaza Serrano. Luego, en su casa consumieron bebidas y que de un momento a otro se durmió y no recordó nada más.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se logra observar que tres mujeres ingresaron junto con el turista y que tiempo después otras dos ladronas más entraron a la vivienda para ayudar a cometer el delito.

Al despertar, el hombre señaló que se habían llevado un parlante, un celular, una computadora y una billetera con dinero y tarjetas de débito y crédito.