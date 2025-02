Brutal crimen: estranguló a su abuela de 87 años y confesó el perturbador motivo

Horas después, el nieto de la víctima se presentó en la comisaría y confesó el crimen. "Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa", declaró ante las autoridades.

La triste historia de una familia llena de abusos

El trágico evento revela una historia familiar marcada por el abuso y las drogas. El padre del joven falleció debido a problemas con la ley y las drogas, mientras que la madre se ausentó, dejándolo solo.

A pesar de intentos fallidos de independencia, el joven regresaba al hogar donde sufría maltratos. La situación había sido denunciada frecuentemente sin intervención efectiva.

La Fiscalía Nº 4 de Morón y la Policía Científica intervinieron en la escena del crimen para realizar las pericias correspondientes. El caso sigue en investigación.