Eugenio y Culini Weinbaum le salvaron la vida a un hombre que se ahogaba en el mar: el video

La publicación despertó una ola de recuerdos entre los seguidores del programa, muchos de los cuales revivieron el impacto que les generó aquella escena cuando salió al aire. “Este video es tremendo. Creo que lo más grande es la humanidad y realidad con la que editaron el video 0 sensacionalismo: salvaron una vida y siguieron en lo suyo, eso los hace más grandes”, comentó un usuario. Otro agregó: “Son enormes, nunca me voy a olvidar de cómo sufrí cuando vi este programa por primera vez a los 8 años. Son patrimonio de la ciudad”.

El registro, grabado en las aguas agitadas de Mar del Plata, volvió a poner en valor el costado más genuino de MDQ: cuando el viaje se detiene y lo urgente pasa a ser, simplemente, ayudar al otro.

Cuándo murió Herminia, la mamá de Eugenio y Culini Weinbaum de MDQ

Herminia Weinbaum, madre de Eugenio y Culini Weinbaum, conductores del clásico programa MDQ para todo el mundo (El Trece), falleció el 9 de septiembre de 2021 a los 89 años. La triste noticia fue confirmada por los hermanos a través de las redes sociales oficiales del ciclo, donde su figura era muy querida por el público.

En el emotivo mensaje de despedida que compartieron, los Weinbaum la describieron como “nuestro ejemplo de vida. Una mujer hermosa con un corazón único. Atravesó los caminos más difíciles con alegría, firmeza, amor y optimismo”.

Herminia no solo fue la madre de los conductores, sino también una presencia constante y recordada en el programa, donde aportó humor y personalidad a través de sus apariciones en pantalla, convirtiéndose en un personaje querido por los televidentes.

En sus mensajes, Eugenio y Culini también expresaron que su luz seguiría presente en sus vidas y la de toda la familia: “Siempre vas a estar presente porque tu luz va a seguir iluminando nuestro camino, el de tus nietos, bisnietos y de todas las personas que tuvieron la suerte de conocerte…” y cerraron con un “Buen viaje y hasta pronto”.