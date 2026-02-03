Eugenio y Culini Weinbaum le salvaron la vida a un hombre que se ahogaba en el mar: el video
Mientras grababan MDQ para todo el mundo en la costa marplatense, Eugenio y Culini Weinbaum quedaron en medio de una situación límite: un hombre se estaba ahogando y el tiempo jugaba en contra. Mirá el video del rescate, en esta nota.
3 feb 2026, 20:34
El desesperante video del rescate en el mar que protagonizaron Eugenio y Culini Weinbaum
Un video que volvió a circular en redes sociales dejó al descubierto uno de los momentos más angustiantes, y humanos, que protagonizaron Eugenio Weinbaum y Culini Weinbaum durante una grabación de MDQ para todo el mundo (El Trece). Lejos del tono aventurero habitual del ciclo, aquella jornada terminó convirtiéndose en una carrera contrarreloj para salvar una vida.
El hecho ocurrió años atrás mientras el equipo del programa filmaba en Barranca de los Lobos, cuando advirtieron que un hombre se había metido al mar y no podía salir debido a la fuerte correntada. Sin dimensionarlo en ese momento, la historia que estaban registrando iba a quedar completamente en segundo plano.
“Estábamos grabando una historia para MDQ y sin saberlo íbamos a ser parte de otra”, escribieron los Weinbaum al compartir las imágenes en Instagram. En el video se escucha el caos en la playa y los gritos de alerta de quienes intentaban ayudar desde la orilla. “Se tiró uno y no puede salir”, se oye decir a Culini antes de lanzarse al agua.
Las imágenes muestran la dificultad del rescate: el mar embravecido, las piedras y el esfuerzo conjunto para lograr sacar al hombre del agua. Finalmente, y tras varios segundos de tensión, consiguen subirlo a las rocas. “Ese día la historia terminó con un final feliz”, expresaron los conductores.
La publicación despertó una ola de recuerdos entre los seguidores del programa, muchos de los cuales revivieron el impacto que les generó aquella escena cuando salió al aire. “Este video es tremendo. Creo que lo más grande es la humanidad y realidad con la que editaron el video 0 sensacionalismo: salvaron una vida y siguieron en lo suyo, eso los hace más grandes”, comentó un usuario. Otro agregó: “Son enormes, nunca me voy a olvidar de cómo sufrí cuando vi este programa por primera vez a los 8 años. Son patrimonio de la ciudad”.
El registro, grabado en las aguas agitadas de Mar del Plata, volvió a poner en valor el costado más genuino de MDQ: cuando el viaje se detiene y lo urgente pasa a ser, simplemente, ayudar al otro.
Cuándo murió Herminia, la mamá de Eugenio y Culini Weinbaum de MDQ
Herminia Weinbaum, madre de Eugenio y Culini Weinbaum, conductores del clásico programa MDQ para todo el mundo (El Trece), falleció el 9 de septiembre de 2021 a los 89 años. La triste noticia fue confirmada por los hermanos a través de las redes sociales oficiales del ciclo, donde su figura era muy querida por el público.
En el emotivo mensaje de despedida que compartieron, los Weinbaum la describieron como “nuestro ejemplo de vida. Una mujer hermosa con un corazón único. Atravesó los caminos más difíciles con alegría, firmeza, amor y optimismo”.
Herminia no solo fue la madre de los conductores, sino también una presencia constante y recordada en el programa, donde aportó humor y personalidad a través de sus apariciones en pantalla, convirtiéndose en un personaje querido por los televidentes.
En sus mensajes, Eugenio y Culini también expresaron que su luz seguiría presente en sus vidas y la de toda la familia: “Siempre vas a estar presente porque tu luz va a seguir iluminando nuestro camino, el de tus nietos, bisnietos y de todas las personas que tuvieron la suerte de conocerte…” y cerraron con un “Buen viaje y hasta pronto”.