Nicolás Peralta le respondió a Vicky Xipolitakis tras su salida de Ariel en su salsa: "Se tiene que..."

Según explicó el panelista, durante esa conversación intentó marcar una diferencia de criterios y no un ataque personal. "Hablamos, y ella me dice que le dolió que yo dije que no entiende nada, como que era una tonta. Yo le aclaré que no conocía la estructura de un programa de cocina y se tenía que adaptar", sostuvo.

En ese sentido, Nico también puso sobre la mesa su propia experiencia dentro del ciclo, donde trabajó durante cuatro años y atravesó distintos cambios editoriales. "Ella me dijo que la producción le dio libertad de hacer lo que quiera, yo le dije que ojalá lo logre porque nosotros intentamos, pero no se pudo", afirmó, marcando distancia.

Por último, recordó cómo el programa fue mutando con el tiempo y cómo eso obligó a todos a reacomodarse: "Uno se adapta a todo, cuando entré, tuve mi segmento de noticias del espectáculo internacional y Mica hacía juegos virales, pero duró un mes y medio porque el magazine viró hacia la cocina y uno se tiene que adaptar". El detrás de escena de Ariel en su salsa sigue dando que hablar.

A quién habría intentado conquistar Vicky Xipolitakis en el programa Ariel en su salsa

La reconfiguración del panel de Ariel en su Salsa (Telefe) se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días. La incorporación de Vicky Xipolitakis no pasó inadvertida y, según trascendió, habría generado incomodidad entre algunos integrantes del equipo, especialmente entre quienes ya no forman parte del ciclo y quienes continúan al aire.

En SQP (América TV), Martín Salwe aportó detalles sobre el clima que se estaría viviendo puertas adentro. De acuerdo con su versión, la llegada de la mediática habría alterado la dinámica habitual del programa, a partir de ciertos pedidos y modos de manejo que no estaban previstos por la producción.

“Mica Viciconte es sencilla: llega, no pide nada, la peinan y sale al aire. Vicky Xipolitakis, en cambio, llega una hora antes, se apropia del sector de peinado y maquillaje en Telefe, aparece con el pelo mojado, pide que le hagan de todo y Mica cuenta con apenas cinco minutos para prepararse antes de salir al aire", contó Salwe, al describir el supuesto malestar interno.

Pero el panelista también deslizó un dato que va más allá de lo laboral y se mete en el terreno personal: “Vicky Xipolitakis quiere a Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios".