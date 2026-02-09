Nicolás Peralta le respondió a Vicky Xipolitakis tras su salida de Ariel en su salsa: "Se tiene que..."

A24.com

INTERNA CALIENTE

El conflicto que se desató tras la llegada de Vicky Xipolitakis a Ariel en su salsa (Telefe) sigue sumando capítulos. Luego de su salida del ciclo gastronómico y su desembarco en el programa SQP (América TV), Nico Peralta decidió romper el silencio y dar su versión sobre la charla privada que mantuvo con la vedette en medio de la polémica.

La incorporación de Xipolitakis al programa conducido por Ariel Rodríguez Palacios no pasó desapercibida. Desde el primer día, se percibieron momentos de incomodidad al aire, especialmente en el vínculo con Mica Viciconte, aunque puertas adentro todos intentaron bajarle el tono y hablaron de un simple proceso de adaptación al formato.

Ya instalado como panelista en SQP, Nico Peralta contó que se sintió desplazado en su despedida del ciclo y definió a Vicky como una figura “avasallante” para el espíritu de Ariel en su salsa. La respuesta no tardó en llegar: Xipolitakis aseguró que actuó con total libertad avalada por la producción y reveló que ambos hablaron por teléfono, donde él le habría pedido disculpas.

"Él me pidió disculpas porque le conté que en ningún momento tuve una orden distinta a lo que hice", relató Vicky en el programa. Sin embargo, Peralta aclaró su postura y sumó detalles del intercambio: "No pensaba contar que hablamos por teléfono. La charla duró 40 minutos, después de la nota que di, me llamó tres veces".

Según explicó el panelista, durante esa conversación intentó marcar una diferencia de criterios y no un ataque personal. "Hablamos, y ella me dice que le dolió que yo dije que no entiende nada, como que era una tonta. Yo le aclaré que no conocía la estructura de un programa de cocina y se tenía que adaptar", sostuvo.

En ese sentido, Nico también puso sobre la mesa su propia experiencia dentro del ciclo, donde trabajó durante cuatro años y atravesó distintos cambios editoriales. "Ella me dijo que la producción le dio libertad de hacer lo que quiera, yo le dije que ojalá lo logre porque nosotros intentamos, pero no se pudo", afirmó, marcando distancia.

Por último, recordó cómo el programa fue mutando con el tiempo y cómo eso obligó a todos a reacomodarse: "Uno se adapta a todo, cuando entré, tuve mi segmento de noticias del espectáculo internacional y Mica hacía juegos virales, pero duró un mes y medio porque el magazine viró hacia la cocina y uno se tiene que adaptar". El detrás de escena de Ariel en su salsa sigue dando que hablar.

A quién habría intentado conquistar Vicky Xipolitakis en el programa Ariel en su salsa

La reconfiguración del panel de Ariel en su Salsa (Telefe) se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días. La incorporación de Vicky Xipolitakis no pasó inadvertida y, según trascendió, habría generado incomodidad entre algunos integrantes del equipo, especialmente entre quienes ya no forman parte del ciclo y quienes continúan al aire.

En SQP (América TV), Martín Salwe aportó detalles sobre el clima que se estaría viviendo puertas adentro. De acuerdo con su versión, la llegada de la mediática habría alterado la dinámica habitual del programa, a partir de ciertos pedidos y modos de manejo que no estaban previstos por la producción.

“Mica Viciconte es sencilla: llega, no pide nada, la peinan y sale al aire. Vicky Xipolitakis, en cambio, llega una hora antes, se apropia del sector de peinado y maquillaje en Telefe, aparece con el pelo mojado, pide que le hagan de todo y Mica cuenta con apenas cinco minutos para prepararse antes de salir al aire", contó Salwe, al describir el supuesto malestar interno.

Pero el panelista también deslizó un dato que va más allá de lo laboral y se mete en el terreno personal: “Vicky Xipolitakis quiere a Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios".

