Sofía Pachano cruzó con todo a una seguidora que criticó el pelo de su bebé y la dejó en ridículo

Qué contó Sofía Pachano sobre su papá Aníbal Pachano tras el nacimiento su primer hijo

Sofía Pachano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida desde la llegada de Vito, su primer hijo junto a Santiago Ramundo, que nació el pasado 19 de enero. La artista no solo disfruta a pleno de la maternidad, sino que también observa cómo el bebé revolucionó por completo a su familia, en especial a su papá, Aníbal Pachano.

El coreógrafo ya protagonizó una divertida escena cuando le tocó cuidar al recién nacido por unos minutos mientras Sofía grababa contenido para redes. Con Vito en brazos y completamente relajado, el pequeño no tardó en ensuciar el pañal, lo que generó risas inmediatas. “Está tan relajado que creo que se cag...”, se lo escuchó decir, sin perder el humor.

Lejos de incomodarse, Aníbal reconoció que podría quedarse horas mirando a su nieto, a quien ya considera el gran mimado de la familia. La escena se volvió viral y dejó en evidencia el costado más tierno del mediático, algo que sorprendió incluso a su propia hija.

Días después, Sofía amplió cómo vive su papá esta nueva etapa durante una charla en LAM (America TV). “Aníbal está muy baboso. No sé cuánto le durará, pero todos los días me manda audios llorando”, contó entre risas, dejando en claro que el nacimiento de Vito lo sensibilizó por completo.

Por su parte, el propio Pachano reveló que pudo estar presente en el parto y no ocultó su emoción al recordarlo: “Pude disfrutar de la panza y es algo reloco porque es mi nena y ahora es mamá. Ver el parto fue increíble. Ver a mi hija con dolor, pero relajada, la cabeza se me partió“, expresó conmovido.