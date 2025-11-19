En vivo Radio La Red
Política
Violencia
adolescente
IMÁGENES IMPACTANTES

Violencia extrema: un adolescente quedó desvanecido tras recibir una patada en la cabeza

Un adolescente terminó desvanecido en un complejo de fútbol 5 de Mariano Acosta después de que un joven de unos 27 años le pegara una patada en el rostro cuando ya estaba en el piso.

Un grave episodio de violencia juvenil volvió a sacudir al partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, luego de que se difundiera en redes sociales un video donde se ve cómo una pelea en un predio deportivo termina con un adolescente inconsciente tras recibir una patada en la cabeza cuando ya estaba en el suelo.

La secuencia tuvo lugar en el complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, ubicado sobre la calle Tonelero al 500, en la localidad de Mariano Acosta.

En las imágenes se observa a dos adolescentes enfrentados, mientras un tercer joven, de unos 27 años, interviene para impedir que otros se acerquen e incluso lanza una amenaza directa: “Si te metés, te doy un corchazo”. Minutos después, cuando uno de los chicos cae al piso, este sujeto le aplica una violenta patada en la zona del rostro que lo deja desvanecido. Tras el ataque, los agresores abandonan el lugar profiriendo nuevas intimidaciones, mientras las demás personas intentan auxiliar al herido.

Embed

Durante la discusión previa, el adulto y el menor que lo acompaña mencionan situaciones pasadas, lo que hace suponer que el conflicto venía arrastrándose desde otro enfrentamiento. Pese a eso, no hay precisiones sobre el origen del problema.

El adolescente lesionado fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta. Un testigo en diálogo con la prensa describió la agresión: "Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él, le pegó una piña“. También aseguró que el joven “está muy golpeado, lo dejaron destrozado".

Según medios locales como Primer Plano, tanto la Policía como la Justicia iniciaron actuaciones de oficio a partir de la difusión del video, ya que hasta el momento nadie presentó una denuncia formal.

El objetivo ahora es identificar al hombre que propinó la patada y que podría enfrentar cargos. La causa quedó en manos de la fiscal Salevsky, de la UFI Nº (dato no especificado). El joven que vestía pantalón celeste ya fue señalado como el agresor que lanzó la patada a la cabeza.

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo

Un violento episodio en la madrugada de este jueves generó conmoción en el barrio porteño de Palermo, cuando una pelea masiva en el interior del boliche INK terminó en una batalla campal en plena Avenida Niceto Vega al 5600, zona de Palermo Hollywood.

El incidente dejó como saldo al menos diez jóvenes detenidos, varios apuñalados y heridos, algunos de ellos con cortes en el rostro y ropa rota, además de un importante operativo policial y sanitario que complicó el tránsito en la zona.

El equipo de A24, único medio presente en el lugar, relató en vivo la dramática escena: “Estamos apenas a metros del canal, a la salida de este boliche, donde todavía están trabajando algunas ambulancias privadas. Desde que llegamos, llegaron tres chicos bastante lastimados, ensangrentados, con la ropa rota”, describió el cronista Fabián Rubino.

Alberto Crescenti, director del SAME, precisó: “Fue una pelea entre 10 personas. Trasladamos dos pacientes, uno de 18 años y otro de 26. Uno tiene una herida de arma blanca en el rostro y se lo compensó en el lugar. Luego se lo trasladó al Hospital Fernández”.

