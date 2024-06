Búsqueda de Loan: las sospechas de la familia y un dato llamativo sobre la relación con el tío del nene

Respecto a la detención de Antonio, el tío de Loan, Mariano expresó: “No teníamos diálogo con él”. En cuanto a la pareja, remarcó: “Los conozco de vista, no somos familia ni amigos, nunca tuvimos trato ni nada por el estilo”.

El joven dijo que una zapatilla fue encontrada por la esposa de su tío: “Ella me confirmó que era la zapatilla, que no quiso tocarla ni sacarla de donde estaba para que no se perdieran las huellas”.

loan corrientes.png

“Yo no sospecho de nadie porque no tengo un dato certero para comprobar que ellos pueden llegar a ser los culpables. Hasta no tener un dato cierto, no puedo culpar a nadie”, expresó Mariano en declaraciones a la prensa local, aunque sembró dudas: “Es todo raro. Capaz quisieron ir a buscar las naranjas y después hay que hacerse preguntas de por qué, cómo y en qué momento desapareció”.

“Loan es un chico vivo, con mucha energía, hablador, gritón. Si hubiesen avisado en el primer momento que él desapareció, lo hubiesen llamado y él hubiese escuchado”, remarcó.

“Hay muchas cosas que no coinciden, que no cierran. Hay que volver a investigar y reinvestigar hasta que todo coincida. Es todo raro que se haya perdido y que no haya respondido a los llamados. Estamos buscando un porqué, un cómo… pero hay que investigar e investigar”, concluyó.

Quiénes son los detenidos por la desaparición de Loan en Corrientes

El jefe de la Policía de Corrientes, Alberto Arnaldo Molina, brindó detalles acerca de los detenidos. Se trata de un tío del menor y una pareja amiga de él.

“La mujer es ama de casa y su pareja, empleado de una empresa, que ahora estaba de licencia. El otro es un changarín y alguno tendría antecedentes por el delito de abigeato”, explicó Molina, en diálogo con La Voz. El abigeato es el robo o hurto de ganado o animales domésticos, principalmente caballos y vacas, aunque también se da en ovinos.

El fiscal Castillo imputó a los tres por abandono de persona, debido a que -según indicó- el padre de Loan no autorizó a esos adultos a que estén con el chico.

loan.webp Que se sabe hasta ahora de Loan, el nene correntino que está perdido. (Foto: archivo)

Dónde desapareció Loan Peña

Loan Danilo Peña fue visto por última vez cuando se dirigía al monte en busca de naranjas junto a varios familiares en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

El pequeño tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas que decían ‘Messi’, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El menor mide aproximadamente 80 centímetros y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza.

Para aportar información: llamar al 134.