Desaparición de Loan en Corrientes: 3 sospechosos del círculo íntimo, una zapatilla y nuevas pistas

A su vez, se refirió a las tres personas que fueron detenidas por el caso y aseguró que "eran de confianza, siempre estaban ellos acá".

Mientras que la madre del niño, María Noguera, habló con la radio local FM San Roque y apuntó: “Le pedí a la Policía que lo busquen en 9 de Julio. Yo pienso que lo llevaron y está ahí”.

Loan Danilo tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto castaño oscuro.

Por su parte, Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad provincial, ratificó: “Todos estuvieron en un almuerzo por el Día de San Antonio. Uno de los mayores dijo que él estaba con ellos, le pelaron una naranja y en un momento dado desapareció. Fue aprehendido porque el fiscal encontró alguna discordancia en las declaraciones”, señaló el funcionario este domingo en diálogo con C5N.

En el mismo sentido, la fiscalía que busca a Loan ordenó allanar las casas de los tres personas demoradas. Se trata de Danilo Peña y una pareja amiga que estaban comiendo en una casa cercana a donde estaba jugando el chico, de acuerdo a la información del diario Época. De todas formas, el resultado de los allanamientos dio negativo.

En las últimas horas también se sumaron a la búsqueda el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal, que hasta ayer se encontraban rastrillando el paraje Algarrobal, en la zona rural del municipio 9 de Julio.

“Vamos a seguir con rastrillajes, pero más profundos de los que venimos haciendo”, adelantó Walter Adrián Maciel, el jefe de la comisaría de 9 de Julio, sobre cómo será el operativo que continuará este lunes. Las autoridades insisten en que las próximas horas serán determinantes.

El Ministerio de Seguridad de la Nación implementó la alerta Sofía para dar a difundir su imagen y encontrarlo.

Además, Buenaventura Duarte, el ministro de Seguridad provincial, contó que eran aproximadamente 600 personas buscando al niño.“Se peinó la zona en casi 5 kilómetros a la redonda de donde desapareció, y no está. Se trabajó con drones con cámaras infrarrojas y no se pudo dar con él. Destaco la buena voluntad de la gente de campo”, concluyó el funcionario.

Una zapatilla y otros rastros durante el rastrillaje

Por otra parte, el ministro de Corrientes se refirió a una posible pista clave para la resolución del caso. Se trata de una zapatilla del niño de 5 años, hallada a unos cinco kilómetros de donde desapareció, y que los padres reconocieron como la de su hijo. “Es un lugar con barro, pero no laguna. Con el peso de Loan, no se descarta que se haya metido en el barro y haya salido. Hay pisadas del chico solamente, no de un adulto”, manifestó Duarte.

A su vez, otro dato importante que se conoció este domingo es que estuvieron caminando “unos 3 mil metros hasta la laguna”. Cerca de allí se encontró “un vómito” y esperan la confirmación para saber si esos fluidos son del menor desaparecido, por lo que enviaron peritos.

Trabajan cerca de 100 personas en los rastrillajes. Mientras que pista que se sigue tiene que ver con huellas, “bastante importantes”, que encontraron en la zona. Todavía no tienen resultados. “Tenemos que dar respuestas a los familiares, estuvieron conmigo y fuimos a la casa. Ellos son los que estuvieron con el niño”, ratificó el ministro.

En tando, José Peña, padre del niño, confirmó que uno de los sospechosos es su cuñado y, los otros dos, una pareja amiga.

Loan Danilo tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición, vestía una remera negra con letras rosadas que decían ‘Messi’, un pantalón largo negro y zapatillas verdes. El menor mide aproximadamente 80 centímetros y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza.

Para aportar información: llamar al 134.