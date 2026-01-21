Murió el hombre de 37 años que fue atropellado y baleado por error
La noticia fue confirmada en las últimas horas por su hermana.
Murió Paolo de la Fuente, el hombre de 37 años que fue baleado por error en un presunto ajuste de cuentas.
Murió Paolo de la Fuente, el hombre de 37 años que permanecía internado en grave estado tras haber sido atropellado y baleado el pasado 7 de enero en Río Cuarto, Córdoba, en un episodio que la Justicia investiga como un ataque cometido por error en un presunto ajuste de cuentas.
La víctima había sido internada en el Hospital San Antonio de Padua, donde permanecía en coma inducido y con pronóstico reservado desde el momento del ataque. En las últimas horas, la hermana confirmó que el deceso ocurrió este miércoles a la madrugada, según informó El Doce TV.
La agresión a De la Fuente se produjo cuando la víctima regresaba en motocicleta luego de haber disputado un partido de fútbol en el barrio Fénix. En ese contexto, fue sorprendido por un automóvil Volkswagen Vento, que lo embistió y lo arrastró varios metros sobre el pavimento.
Lejos de tratarse de un accidente de tránsito, el conductor descendió del vehículo y efectuó una ráfaga de disparos, alrededor de 15, principalmente dirigidos a una de sus piernas, mientras De la Fuente yacía gravemente herido sobre la calzada.
Tras el ataque, personal de emergencia lo trasladó al hospital, donde los médicos se vieron obligados a amputarle una de sus piernas debido a la gravedad de las lesiones.
La investigación judicial, que en un primer momento estuvo a cargo del fiscal Pablo Jávega y luego pasó a la Unidad Fiscal de Río Cuarto, se orienta a la hipótesis de que el agresor confundió a De la Fuente con otra persona, en el marco de un conflicto previo, lo que derivó en el ataque por “error”.
En ese contexto, un hombre de 26 años fue detenido e imputado por homicidio calificado en grado de tentativa por su presunta participación en el hecho.