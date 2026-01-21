Murió el hombre de 37 años que fue atropellado y baleado por error

baleadomoto

Tras el ataque, personal de emergencia lo trasladó al hospital, donde los médicos se vieron obligados a amputarle una de sus piernas debido a la gravedad de las lesiones.

La investigación judicial, que en un primer momento estuvo a cargo del fiscal Pablo Jávega y luego pasó a la Unidad Fiscal de Río Cuarto, se orienta a la hipótesis de que el agresor confundió a De la Fuente con otra persona, en el marco de un conflicto previo, lo que derivó en el ataque por “error”.

En ese contexto, un hombre de 26 años fue detenido e imputado por homicidio calificado en grado de tentativa por su presunta participación en el hecho.