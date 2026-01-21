Detuvieron a una viuda negra en Villa Urquiza: qué error la delató y cuál fue el hallazgo en su departamento

Embed

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la huida de la sospechosa con el botín, imágenes que resultaron determinantes para reconstruir la secuencia del robo.

La huella que permitió identificarla

El avance decisivo se produjo cuando la Superintendencia de Policía Científica procesó los rastros recolectados en la escena. La huella dactilar permitió identificar a la imputada, cuyos perfiles en redes sociales coincidían con las imágenes captadas por las cámaras.

Luego, la información fue enviada a la sección AFIS de la División Identificaciones Papiloscópicas, donde se realizó el cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, procedimiento que arrojó la identidad de la sospechosa, según precisaron fuentes judiciales.

Parte del material secuestrado por las fuerzas de seguridad.

Una detenida que se mudaba con frecuencia

En la etapa final de la investigación, los detectives detectaron que la joven cambiaba de domicilio con frecuencia para evitar ser localizada. Sin embargo, tras un seguimiento exhaustivo, se comprobó que residía en una vivienda de Villa Urquiza, donde finalmente fue detenida.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, Secretaría N°133, bajo la intervención de la Dra. Turner, con actuaciones por el delito de “robo en poblado y en banda”.

La otra “viuda negra” que sigue prófuga

En paralelo, la Justicia de San Isidro mantiene la búsqueda de Ludmila Abril Cabral, señalada como la autora principal de un asalto violento cometido junto a tres cómplices. A diferencia del modus operandi habitual, en este caso la víctima no fue drogada.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de septiembre, cuando un vecino de Acassuso, identificado como Patricio V., fue contactado a través de Instagram por una mujer que lo sedujo mediante mensajes y videollamadas. Tras recibir más de $27.000 por transferencia para solventar el viaje, Cabral y una cómplice ingresaron al departamento.

Minutos después, una de las mujeres salió del lugar con las llaves, lo que permitió el ingreso de dos hombres armados. La víctima fue amenazada, atada y herida, mientras los delincuentes exigían la ubicación de una caja fuerte. El grupo se llevó dinero, dispositivos electrónicos, joyas y electrodomésticos, y logró acceder a las cuentas bancarias del hombre mediante el sistema Face ID de su teléfono.

Ludmila Abril Cabral, la viuda negra de San Isidro que está prófuga.

Los asaltantes huyeron en un Renault Kwid rojo y permanecieron menos de una hora en el domicilio. La investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, permitió identificar a Cabral como titular de la cuenta bancaria utilizada para recibir el dinero y vincularla al número telefónico del perfil de Instagram. Además, cámaras de seguridad registraron la llegada y la huida del grupo.

Durante allanamientos realizados en El Palomar, Billinghurst, Caseros y Ciudadela, fueron detenidos otros integrantes de la banda y se secuestraron celulares y elementos de interés para la causa. Ludmila Abril Cabral, en tanto, continúa prófuga y es intensamente buscada.