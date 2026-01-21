Detuvieron a una viuda negra en Villa Urquiza: qué error la delató y cuál fue el hallazgo en su departamento
Un rastro en la escena del robo fue determinante para que las autoridades pudieran dar con ella y aprenderla. La captura estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 11.
El momento en que la imputada sale sola del edificio.
Una joven de 24 años, acusada de cometer robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra”, fue detenida por la Policía de la Ciudad en Villa Urquiza, luego de que una huella dactilar hallada en la escena de un asalto permitiera identificarla y ubicarla. El operativo se concretó tras una investigación que comenzó por un hecho ocurrido el 1 de junio de 2025.
La clave para el avance del caso fue el hallazgo de rastros en una copa de vidrio y en latas de bebidas energizantes, elementos que fueron sometidos a peritajes por la Superintendencia de Policía Científica. El análisis permitió avanzar en la identificación de la sospechosa y vincularla con el robo denunciado.
La detención estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 11, que localizó a la imputada en un departamento ubicado sobre la calle Valdenegro al 3400. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, una cámara fotográfica y tres remeras. Además, se encontraron dos sedantes, lo que reforzó la hipótesis de que la joven planeaba cometer nuevos hechos delictivos, según indicaron fuentes del caso.
La causa se inició tras la denuncia de un hombre que relató haber conocido a una mujer a través de una aplicación de citas. De acuerdo con la investigación, ambos compartieron bebidas alcohólicas en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Nogoyá al 2400. Minutos después, el denunciante perdió el conocimiento y, al despertar, advirtió que su acompañante se había retirado con varias de sus pertenencias.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron la huida de la sospechosa con el botín, imágenes que resultaron determinantes para reconstruir la secuencia del robo.
La huella que permitió identificarla
El avance decisivo se produjo cuando la Superintendencia de Policía Científica procesó los rastros recolectados en la escena. La huella dactilar permitió identificar a la imputada, cuyos perfiles en redes sociales coincidían con las imágenes captadas por las cámaras.
Luego, la información fue enviada a la sección AFIS de la División Identificaciones Papiloscópicas, donde se realizó el cruzamiento de datos con el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, procedimiento que arrojó la identidad de la sospechosa, según precisaron fuentes judiciales.
Una detenida que se mudaba con frecuencia
En la etapa final de la investigación, los detectives detectaron que la joven cambiaba de domicilio con frecuencia para evitar ser localizada. Sin embargo, tras un seguimiento exhaustivo, se comprobó que residía en una vivienda de Villa Urquiza, donde finalmente fue detenida.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, Secretaría N°133, bajo la intervención de la Dra. Turner, con actuaciones por el delito de “robo en poblado y en banda”.
La otra “viuda negra” que sigue prófuga
En paralelo, la Justicia de San Isidro mantiene la búsqueda de Ludmila Abril Cabral, señalada como la autora principal de un asalto violento cometido junto a tres cómplices. A diferencia del modus operandi habitual, en este caso la víctima no fue drogada.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de septiembre, cuando un vecino de Acassuso, identificado como Patricio V., fue contactado a través de Instagram por una mujer que lo sedujo mediante mensajes y videollamadas. Tras recibir más de $27.000 por transferencia para solventar el viaje, Cabral y una cómplice ingresaron al departamento.
Minutos después, una de las mujeres salió del lugar con las llaves, lo que permitió el ingreso de dos hombres armados. La víctima fue amenazada, atada y herida, mientras los delincuentes exigían la ubicación de una caja fuerte. El grupo se llevó dinero, dispositivos electrónicos, joyas y electrodomésticos, y logró acceder a las cuentas bancarias del hombre mediante el sistema Face ID de su teléfono.
Los asaltantes huyeron en un Renault Kwid rojo y permanecieron menos de una hora en el domicilio. La investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ferrari, permitió identificar a Cabral como titular de la cuenta bancaria utilizada para recibir el dinero y vincularla al número telefónico del perfil de Instagram. Además, cámaras de seguridad registraron la llegada y la huida del grupo.
Durante allanamientos realizados en El Palomar, Billinghurst, Caseros y Ciudadela, fueron detenidos otros integrantes de la banda y se secuestraron celulares y elementos de interés para la causa. Ludmila Abril Cabral, en tanto, continúa prófuga y es intensamente buscada.