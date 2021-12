"La plata que tenía era parte del pago por la serie. Me lo dieron el jueves a última hora. Pensaba guardarlo en el banco, pero no me dieron tiempo. Para mí hicieron inteligencia, fueron a buscar eso y lo arrancaron", dijo en dialogo con América Noticias.

Ferro Viera argumentó que para él "le hicieron inteligencia" porque "su calle es muy céntrica, y al lado tiene un Juzgado de Familia en donde hay policía, mucho movimiento. Es insólito que no vean a una persona bajando con una caja de seguridad y nadie se de cuenta"

"Estoy consternado, es todo lo que ahorre en estos tiempos", señaló.