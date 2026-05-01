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Marcelo Tinelli blanqueó su nuevo romance con Rossana Almeyda con un particular posteo

El conductor televisivo le puso fin al misterio y las evasivas tras los rumores de noviazgo con una amiga de Pampita. Mirá la foto con la que oficializó su relación con Rossana Almeyda.

1 may 2026, 11:18
Marcelo Tinelli blanqueó su nuevo romance con Rossana Almeyda con un particular posteo
Marcelo Tinelli blanqueó su nuevo romance con Rossana Almeyda con un particular posteo

Marcelo Tinelli blanqueó su nuevo romance con Rossana Almeyda con un particular posteo

Desde de incontables idas y vueltas con la modelo peruana Milett Figueroa, Marcelo Tinelli dio vuelta la página amorosa y después de varios días bajo la lupa mediática al ser vinculado sentimentalmente a una nueva mujer, finalmente el conductor televisivo confirmó su nuevo romance con Rossana Almeyda.

Se trata de una exmodelo argentina que actualmente reside en Miami, amiga de Carolina Pampita Ardohain. "Estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas, debe tener alrededor de unos cuarenti largos", había revelado Pochi de Gossipeame 10 días atrás en Puro Show (El Trece).

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Así las cosas, tras la filtración de su nuevo presente amoroso, si bien Marcelo Tinelli se tomó unos días finalmente confirmó su nueva relación.

Mientras que el domingo pasado ya había hecho alusión a Rossana a través de sus Instagram Stories, donde con cierta ironía la arrobó para hacer saber que estaba cocinando para ella, para su exproductor Federico Hoppe -con el que se decía que estaba peleado- y para su hijo Lorenzo; la realidad es que por estas horas llegó una suerte de confirmación oficial.

IG Marcelo Tinelli cocina

En estos tiempos donde todo pasa por las redes sociales, fue también desde sus historias virtuales de Instagram a través de la cual Marcelo Tinelli dio un paso más y este jueves por la noche compartió un momento íntimo junto a Almeyda: nada menos que una cena romántica.

Si bien en la particular postal sólo puede verse una mano femenina posando sobre uno de los dos platos gourmet con preparaciones bastante sofisticadas que incluyeron caviar rojo por ejemplo, y el cabezón se limitó a escribir "Ro", lo cierto es que le sumó un emoji de un corazón rojo: todo un símbolo de pasión.

Según pudo saber este portal, la flamante pareja cenó en un exclusivo restó de la calle Ortiz de Ocampo en Barrio Parque a pocas cuadras del piso en el que vive el conductor, si bien desde hace tiempo lo tiene en venta.

Vale recordar que de acuerdo a la versión de Pochi en el ciclo del canal del solcito, Marcelo Tinelli habría asistido al show de Ricky Martin junto a Rossana Almeyda; y hasta incluso la modelo habría sido parte del festejo de cumpleaños de Lorenzo, el hijo que tuvo con Guillermina Valdés.

IG Marcelo TInelli - Ro

Cuál fue el picante reclamo de Moria Casán a Marcelo Tinelli en pleno vivo

Lejos del ruido mediático y sin presencia reciente en televisión, Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena en los últimos días, pero no por un proyecto laboral sino por su vida privada. Tras su separación de la modelo peruana Milett Figueroa, con quien inició un vínculo durante el Bailando 2023, el conductor quedó envuelto en versiones sobre un nuevo romance que estaría comenzando.

En ese contexto de especulaciones y rumores, quien no dejó pasar la oportunidad de opinar fue Moria Casán, que desde su programa lanzó un comentario filoso dirigido directamente al conductor. Todo ocurrió en La mañana con Moria (El Trece), cuando la diva le dio paso a su compañero Gustavo Méndez, quien adelantaba que tenía información sobre el presente sentimental de Tinelli.

“Te voy a contar cuál es el estado civil de Marcelo Tinelli”, comenzó diciendo el panelista, generando expectativa en el estudio. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar demasiado, la conductora lo interrumpió con una reacción cargada de ironía y enojo.

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La One no ocultó su molestia por una situación pendiente con el empresario televisivo, relacionada con una entrevista que, según contó, él mismo le había prometido. Hasta ahora, ese compromiso no se concretó, algo que evidentemente le generó fastidio.

“Lo voy a llamar a este hombre. ¡Atrevido! Me dijiste que en marzo me ibas a dar una nota, guachito. Estamos casi en mayo casi bebé”, lanzó sin filtro, fiel a su estilo frontal y provocador.

Lejos de bajar el tono, Moria Casán redobló la apuesta y dejó entrever que ya no insiste en el contacto. “Yo ya ni lo llamo. Si está en algún plan de approach y levante...”, deslizó con picardía, dejando abierta la interpretación sobre las prioridades actuales del conductor.

Pero el cierre fue aún más contundente, con una advertencia que no pasó desapercibida: “Vos serás muy enigmático pero acá tenemos todo y lo vamos a sacar a la luz”, sentenció, alimentando el misterio en torno a la situación personal de Marcelo Tinelli.

moria casan marcelo tinelli

     

 

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