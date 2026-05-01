Marcelo Tinelli blanqueó su nuevo romance con Rossana Almeyda con un particular posteo

IG Marcelo Tinelli cocina

En estos tiempos donde todo pasa por las redes sociales, fue también desde sus historias virtuales de Instagram a través de la cual Marcelo Tinelli dio un paso más y este jueves por la noche compartió un momento íntimo junto a Almeyda: nada menos que una cena romántica.

Si bien en la particular postal sólo puede verse una mano femenina posando sobre uno de los dos platos gourmet con preparaciones bastante sofisticadas que incluyeron caviar rojo por ejemplo, y el cabezón se limitó a escribir "Ro", lo cierto es que le sumó un emoji de un corazón rojo: todo un símbolo de pasión.

Según pudo saber este portal, la flamante pareja cenó en un exclusivo restó de la calle Ortiz de Ocampo en Barrio Parque a pocas cuadras del piso en el que vive el conductor, si bien desde hace tiempo lo tiene en venta.

Vale recordar que de acuerdo a la versión de Pochi en el ciclo del canal del solcito, Marcelo Tinelli habría asistido al show de Ricky Martin junto a Rossana Almeyda; y hasta incluso la modelo habría sido parte del festejo de cumpleaños de Lorenzo, el hijo que tuvo con Guillermina Valdés.

IG Marcelo TInelli - Ro

Cuál fue el picante reclamo de Moria Casán a Marcelo Tinelli en pleno vivo

Lejos del ruido mediático y sin presencia reciente en televisión, Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena en los últimos días, pero no por un proyecto laboral sino por su vida privada. Tras su separación de la modelo peruana Milett Figueroa, con quien inició un vínculo durante el Bailando 2023, el conductor quedó envuelto en versiones sobre un nuevo romance que estaría comenzando.

En ese contexto de especulaciones y rumores, quien no dejó pasar la oportunidad de opinar fue Moria Casán, que desde su programa lanzó un comentario filoso dirigido directamente al conductor. Todo ocurrió en La mañana con Moria (El Trece), cuando la diva le dio paso a su compañero Gustavo Méndez, quien adelantaba que tenía información sobre el presente sentimental de Tinelli.

“Te voy a contar cuál es el estado civil de Marcelo Tinelli”, comenzó diciendo el panelista, generando expectativa en el estudio. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar demasiado, la conductora lo interrumpió con una reacción cargada de ironía y enojo.

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La One no ocultó su molestia por una situación pendiente con el empresario televisivo, relacionada con una entrevista que, según contó, él mismo le había prometido. Hasta ahora, ese compromiso no se concretó, algo que evidentemente le generó fastidio.

“Lo voy a llamar a este hombre. ¡Atrevido! Me dijiste que en marzo me ibas a dar una nota, guachito. Estamos casi en mayo casi bebé”, lanzó sin filtro, fiel a su estilo frontal y provocador.

Lejos de bajar el tono, Moria Casán redobló la apuesta y dejó entrever que ya no insiste en el contacto. “Yo ya ni lo llamo. Si está en algún plan de approach y levante...”, deslizó con picardía, dejando abierta la interpretación sobre las prioridades actuales del conductor.

Pero el cierre fue aún más contundente, con una advertencia que no pasó desapercibida: “Vos serás muy enigmático pero acá tenemos todo y lo vamos a sacar a la luz”, sentenció, alimentando el misterio en torno a la situación personal de Marcelo Tinelli.