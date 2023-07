Caso Cecilia Stryzowski: no hallaron rastros de ADN en los huesos quemados en el Río Tragadero

El hecho de obtener resultados de ADN se debe a que “dichos elementos se encontraban en estado de carbonización a ser calcinados, condición que afecta severamente la conservación de las piezas y limita la posibilidad de extracción de ADN de calidad”, explicaron los forenses.

Al margen del resultado del análisis forense, la investigación del caso avanzó esta semana con las declaraciones testimoniales previstas a los testigos del casamiento de Cecilia y César Sena. Fueron dos las personas que se presentaron ante los fiscales: una mujer de 28 años, amiga de la víctima, y un hombre de 19, íntimo del principal imputado.

Ambos reconocieron sus firmas en el acta de matrimonio firmada el 16 de septiembre de 2022. Además, dieron detalles de la relación entre la víctima y el acusado. Ninguno de los dos sabía que se divorciaron cuatro días después.

El río Tragadero en donde encontraron restos humanos.

Emerenciano Sena espera un fallo que le permita salir en libertad

La semana que viene será el turno de las audiencias de oposición a la prisión preventiva del matrimonio de piqueteros.

Esta nueva fecha la fijó el juez de Garantías Nº 2 de Resistencia, Héctor Horacio Sandoval, en respuesta a los escritos presentados por los abogados de Sena: Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra y de Acuña, Rocío de Jesús Ramírez.

Por otra parte, el Equipo Fiscal Especial informó, a través de un comunicado, que se dispuso la formación de una nueva causa contra Emerenciano Sena ante la posible comisión de un delito de acción pública.

“No se olviden: todos los compañeros que están en la lista para la casa tienen que acompañar. El que no escribe ‘Libertad Emerenciano’ por el murito, por la chapa, por la casa, es porque no está con nosotros. Hay que hacer eso entre sábado y domingo, porque el lunes y el martes se define si salgo o no en libertad, compañeros”, advirtió a sus colaboradores Emerenciano en dicho mensaje de voz.

Luego de que se viralizara el audio, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros solicitó, a través de la abogada Nahir Barud, la incomunicación de Emerenciano ante la posibilidad de que el imputado por el femicidio de su nuera realice maniobras para entorpecer la investigación.