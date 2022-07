Caso Daiana Abregú: cinco policías bonaerenses fueron detenidos por la muerte de la joven

"Hemos logrado la detención, tras el pedido que ingresamos el lunes. Y en el día del hoy, alrededor de las cuatro y media de la tarde, nos la concedieron. En principio hay cinco funcionarios policiales detenidos, que serán indagados el martes", afirmó el abogado de la familia de la víctima, Sergio Roldán.

Agregó que la carátula de la causa pasará a ser “homicidio agravado por la función pública, con la agravante de saña y alevosía”.

daiana.webp Daiana Abregu fue encontrada muerta en una comisaría de Laprida. La Policía aseguró que se trató de un suicidio (Foto: archivo).

Los efectivos detenidos son Vanesa Soledad Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, lo que fue avalado por el Juzgado de Garantías 1 de Olavarría.

"Me animo a decirte que van a llegar cuatro de ellos detenidos a juicio y con una expectativa de pena muy alta", señaló Roldán.

"No sé si esto me alegra tanto porque sé que van a ir presos. Pero eso no me devuelve a mi hija, aunque agradezco a la gente que nos acompañó", afirmó María Laura Abregú, mamá de la víctima.

Daiana Abregú: cuál fue la causa de su muerte

Según la versión policial, Daiana se había ahorcado con una campera en la comisaría local, a las pocas horas de ingresar. La familia recién pudo reconocer su cuerpo 24 horas después.

La segunda autopsia sobre el cuerpo de Daiana reveló que no se suicidó, contradiciendo al parte oficial. "Examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura" y "no se constataron lesiones en músculos del cuello". El estudio también revelló que no "se constataron alteraciones en laringe" y que la muerte "fue provocada por un síndrome general asfíctico".

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como Particular Damnificado Institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, apuntó: "La escena en que fue hallado su cuerpo fue armada por los funcionarios policiales para ocultar lo ocurrido, confirmando varios indicios obrantes en la causa".

"Es necesario profundizar la hipótesis del homicidio y la responsabilidad de los funcionarios policiales que fraguaron la escena de la muerte", se agregó en un comunicado.