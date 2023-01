Caso Fernando Báez Sosa | Hugo Tomei, abogado de los acusados, pidió la suspensión del proceso

En ese sentido, el letrado reconoció que “se está violando el derecho a la intimidad” y “la presunción de inocencia de los acusados”.

Embed

El abogado de los acusados adelantó que pedirá la nulidad del juicio

Tomei adelantó que pedirá la suspensión del debate. “No hay sentencia de condena o ejecución que pueda ser válida si el proceso no sigue los lineamientos de la Constitución”, sostuvo.

Embed

“No existió el debido proceso legal (en el momento en que se tomaron las declaraciones indagatorias de los acusados). Tengo la sensación de que no es un juicio justo. Entiendo que esto es un escándalo. Pero lo vengo planteando hace tiempo. A mí no me mueven los medios ni la opinión publica. Si estos chicos hubiesen sido sentados con una defensora que hubiese hecho su trabajo, estoy seguro de que declaraban. La negativa a declarar no nos dice nada”, indicó.

Tomei argumentó que los rugbiers no recibieron una defensa acorde. En ese sentido dijo: "La querella amplió el objeto de acusación. Hay una razón constitucional (para frenar el debate) que nos viene de la mano desde hace 3 años, desde que comenzó este grave conflicto social entre jóvenes".

Y finalizó: "El exceso de Burlando no es bueno. La ley esta para aplicarse. No es bueno que como profesionales del derecho que sigamos cargando las tintas. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona y el Estado tampoco tiene derecho de privarle la libertad siguiendo un indebido proceso penal".