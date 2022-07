Caso García Belsunce: el misterioso testigo que le dijo no a Netflix

La relación entre Maggi y Pachelo tiene que ver con la venta de una camioneta. Según su testimonio, Pachelo estafó a Maggi con unos cheques sin fondos.

Sin embargo, la parte más bizarra de su declaración tuvo que ver con sus dichos sobre el documental "Quién mató a María Marta" en la plataforma Netflix. Maggi dijo que se negó a participar para no prestarse "al circo de Netflix". "Me llamaron, pero no me presté para un circo romano. Estoy aquí, para decir la verdad", dijo el testigo ante la mirada de los jueces, para luego reforzar la idea diciendo que se negó a participar del documental pese a que sus hijas hubieran querido verlo en la plataforma de steaming.

Durante su declaración, el testigo Maggi reconoció que había aceptado por parte de su cliente (Pachelo) cheques de terceros para una operación que terminó muy mal, con el comerciante estafado por el ahora imputado, algo que no está permitido por la ley.

"¡Usted se está autoincriminando! ¡No puede declarar contra sí mismo! Que 'toque el pianito' y vemos", le dijo el abogado de Nicolás Pachelo, Marcelo Rodríguez Jordan, haciendo referencia a un eventual fichaje policial, en caso de terminar imputado de un delito.

"¡No se puede permitir que amedrente así al testigo cuando esté deponiendo!", exclamó el fiscal Patricio Ferrari para defender a su testigo y reprochar la actitud del defensor.

"Yo solo vine a contar la verdad", aclaró Maggi y fue el presidente del tribunal, el juez Federico Ecke, quien puso paños fríos, y le dijo al testigo: "Usted no se preocupe, y siga declarando".