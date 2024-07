Caso Loan: la terminante decisión judicial de Fernando Burlando contra el Gobierno de Corrientes

Burlando indicó que los motivos del encubrimiento agravado son "el hecho de haber violado el secreto de sumario, dar información inexacta, que dirijan la investigación hacia otro lado" y que estén involucrados "todos los protagonistas".

Además, cuestionó la inacción de la Justicia en la provincia. "Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?", concluyó el representante legal de la familia del chico de 5 años.

Por otro lado, apuntó a Laudelina y dijo que solamente se le creerá “cuando nos diga dónde está Loan”. En este sentido, afirmó: “Va a ser la única posibilidad que tenga de acceder a algún tipo de beneficio, es la única verdad que necesitamos, lo demás es pescado podrido como nos ha vendido hasta el día de la fecha”.

Caso Loan: la dura acusación de la hija de Laudelina contra un senador de Corrientes

No fue el único en apuntar contra el poder en Corrientes. Este viernes, a casi un mes de la desaparición de Loan, Macarena, prima del pequeño e hija de Laudelina, la tía detenida en Ezeiza, habló en exclusiva con A24 y reveló una sospecha que ya había deslizado el presidente de la fundación La Alameda: una red de trata que tendría a varios protagonistas, entre ellos, al senador provincial Diego Pellegrini.

"En el trayecto a Corrientes hicimos cambio de vehículo y cambio de personas. Cuando mi mamá iba a Corrientes. Y ahí subió una persona que yo quiero identificar, que para mí se trata de un senador de Corrientes", comenzó Macarena.

El hecho que narra es cuando Laudelina viaja a Corrientes a declarar en compañía de su abogado José Fernández Codazzi, quien se dice tiene relación con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés.

"Yo quiero reconocer a esa persona de frente, pero por fotos siento que es Diego Pellegrini (senador de Corrientes). Pero no estoy completamente segura, necesito tenerla, pero estoy en un 90 por ciento segura de que es esa persona, que le iba pidiendo a mi mamá (Laudelina) los detalles de cómo quería la casa. Nos dijeron que por seguridad nos iban a dar una casa", indicó.

Y completó: "Nos presionaron, nos dijeron que nos iban a meter a la cárcel".