Caso Loan: una curandera, entre las testigos impensadas que llamaron a declarar

Axson recordó ante la prensa: “Vino con mucha tos y catarro, y pidió que le aplique algo para la tos. Me contó que estaba en el campo y que, cuando llegó a su casa, la llamó la abuela del nene para ver si estaba en la camioneta, que se fijó y no estaba; y después volvió al campo. Más tarde, vino porque no aguantó más la tos”.

loan video.jpg

La segunda testigo es María Proz, una curandera de la localidad correntina de 9 de Julio. Proz era una consulta frecuente para Daniel ‘Fierrito’ Ramírez, detenido por el caso, y su esposa Mónica Millapi, también presa. Según allegados a la pareja, Ramírez consultó a Proz ni bien notaron que no había rastros de Loan en la zona del paraje Algarrobal.

En paralelo, trascendió que Ramírez también mantuvo contacto con una mujer que estaba en el Hospital de Goya cuidando a su hermano, quien sufrió un ACV y estaba con asistencia respiratoria mecánica. Ese día, hubo 22 comunicaciones, según informó el sitio Infobae.

La tercera testigo citada es María Isabel González, una vecina de la zona donde se encuentra la casa de la abuela de Loan en el paraje Algarrobal. Su testimonio podría proporcionar detalles adicionales sobre los eventos ocurridos el día de la desaparición de Loan.

Cómo sigue la búsqueda de Loan en Corrientes

A tres semanas de la desaparición de Loan, este jueves también se peritarán los 12 celulares de los detenidos, entre los cuales está el de Laudelina. En la cédula de notificación, la fiscalía de Goya solicitó diversos requerimientos.

El martes pasado la Policía Federal Argentina logró abrir los teléfonos y se espera que lo adquirido permita que se empiece a esclarecer la causa que tiene en vilo a toda la Argentina desde hace 21 días.

Las pericias, en el que se espera que hayan peritos de parte, comenzaron a las 9.00 en la División de Pericias Informáticas y Electrónicas ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre lo solicitado a adquirir, está que se haga un back up (copia de seguridad), que se obtengan los correos electrónicos, se recuperen archivos eliminados y se consigan registros de Internet y redes sociales.