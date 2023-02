Caso Lucio Dupuy: cuándo y a qué hora se conocerá la sentencia

Embed

Cabe aclarar que, en primera instancia, el Tribunal integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, por una disposición del código procesal de La Pampa, tenía previsto únicamente determinar si las acusadas eran culpables o no. Luego, en 15 días, se iba a conocer la pena definitiva. Ahora, todo se definirá hoy.

Caso Lucio Dupuy: las acusadas no estarán presentes en el veredicto

Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez-lucio dupuy s.jpg Magdalena Espósito Valenti, la madre del niño, y su pareja Abigail Páez solicitaron no estar presentes durante el veredicto (Foto: NA).

Espósito Valenti y Páez pidieron no estar presentes en la audiencia de este jueves. Por medio de sus abogados, Pablo de Biasi y Silvina Blanco Gómez, respectivamente, las imputadas hicieron una presentación ante el Tribunal de Santa Rosa para ausentarse de la sala en la audiencia final, pedido al que los jueces hicieron lugar.

Según el Código Procesal de La Pampa, las acusadas no están obligadas a concurrir el día del veredicto. Este punto aparece estipulado en el artículo 309, sobre la asistencia y representación del acusado, que indica que en caso de que la persona imputada no quiera asistir, se le permitirá quedar bajo custodia en otro lugar y la audiencia continuará con el abogado defensor como representante.

En cambio, Cristian y Ramón Dupuy, el padre y el abuelo de Lucio, estarán presentes junto a otros familiares para escuchar el veredicto.

Cuál era la macabra metodología que usaban la madre de Lucio Dupuy y la novia para tapar los maltratos

Horas antes de conocerse el veredicto, los fiscales dieron detalles de la metodología que utilizaban las acusadas para tapar los maltratos a Lucio.

Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Walter Martos, en diálogo exclusivo con A24, consideraron que resultó determinante la apertura de celulares de las imputadas para el avance de la causa.

"Se analizó detalladamente la cronología de mensajes desde que empezaron a tener contacto con Lucio en 2020. Desde ahí se comprobó el maltrato físico y los abusos sexuales, que fueron agravándose", contó Martos.

En su descargo, el fiscal detalló: "Durante ese período, entre chats y audios construimos el maltrato oculto: no enviarlo a la escuela; aislarlo; no entregarlo al padre; y controlarlo vía Zoom para que no se expresara de lo que sucedía o dijera alguna excusa si tenía algún golpe".

Los fiscales también contaron que Lucio era obligado a responder que los golpes en el cuerpo eran producto de "caídas del árbol, dado que si decía la verdad no le iban a permitir ir a la escuela, que era lo que más le gustaba".

"La metodología del maltrato infantil crónico pudo quedar probado", aseguró Martos.