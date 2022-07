Caso de Marcos Guenchul: condenaron a 20 años a Panero y a Soso y absolvieron a Denoya

El tribunal encontró a Soso como instigador de crimen, mientras que a Panero lo encontró como el ejecutor del crimen contra Marcos Guenchul.

Priscila Denoya quien es pareja de Soso y fue pareja de Guenchul quedó absuelta por el beneficio de la duda.

Los jueces descartaron el encuadre de homicidio triplemente calificado que solicitaron tanto los fiscales Adrián Spelta y Gisela Paoliccelli como la querella.

"Lo que esperamos es prisión perpetua para las tres personas acusadas. Si se cumplen las condenas de prisión perpetua, como esperamos, va a terminar este proceso judicial que nos va a traer paz. Después está el proceso interno que se va a quedar conmigo para siempre, porque a Marcos no me lo devuelve nadie", expresó la madre de Marcos antes de conocer el veredicto.

Cómo fue el crimen de Marcos Guenchul

Marcos Guenchul fue asesinado a la salida de su trabajo. El hombre iba caminando a la parada del colectivo cuando fue abordado por otro hombre con una pistola que lo obligó a caminar hasta la calle Sucre y unos 30 metros después le disparó dos veces. Una vez en la cabeza, lo que fue mortal.

Primero se manejó la hipótesis de homicidio en ocasión de robo pero eso mutó luego de que vieran las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Un Peugeot 208 había estado estacionado 40 minutos hasta que salió Marcos del Gimnasio, de ese mismo auto se baja el ejecutor del disparo.

El auto fue encontrado en la cochera que rentaban los padres de Soso. El hombre fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza a punto de abordar un vuelo con destino a Líbano. Una evidencia importante contra Soso fue que su celular se había activado en una antena cercana a la escena del crimen a la hora en que se cometió.

Dos meses después de estar detenido Soso pidió hablar con el fiscal y dijo que su cómplice había sido Maximiliano Panero, el ex maquinista vial de 40 años acusado como sicario. Soso argumentó que no había intención de matar a Guenchul, sino hablar con él “para que entendiera y no molestara más a Priscila”.

La víctima y Priscila Denoya mantenían un conflicto por el régimen de visitas de Tiziana, la hija de entonces 3 años que tenían en común.

En primera instancia se la consideró a Priscila Denoya como instigadora del asesinato, pero con su absolución pudo volver a recuperar la custodia de sus hijas.