Días atrás, el tribunal del juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce hizo lugar a un pedido de la fiscalía y del particular damnificado para que, por su declaración en el debate, se investigue en una causa penal paralela a Michelini y a sus abogados como posibles encubridores del principal imputado por el asesinato, Nicolás Pachelo.

En el inicio de la audiencia número 20, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, anunció "sin pelos en la lengua" que ampliaba la denuncia contra la testigo Michelini por el "encubrimiento agravado por ser un hecho grave y sustracción y destrucción de medios de prueba", en referencia de las fichas que por sus servicios tenía de García Belsunce, Inés Dávalos, Guillermo Bártoli y Susan Murray, todas personas vecinas del country Carmel y vinculadas a la causa.

Ya tiene fecha el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce con Nicolás Pachelo como principal imputado Nicolás Pachelo es acusado de haber asesinado a María Marta García Belsunce.

"Michelini se sentó acá a encubrir a Pachelo, mintió con que no lo veía desde que su hija tenía 14 años y no pudo responder el motivo de los llamados que le realizó. Además, quedó muy claro que las fichas las hizo desaparecer ella", afirmó.

Para Ferrari, el testimonio de la masajista días atrás "fue un bochorno", remarcó que se trata de "una testigo que vino con anteojos de sol, encapuchada y no sé si con peluca, junto con un abogado histórico de ella, con el que se reunió antes de declarar como testigo" y agregó: "Se sentó casi a upa del tribunal a mentir deliberante, fue un delito flagrante".

Asesinato de María Marta García Belsunce: qué declaró Beatriz Michelini

"Conozco al señor Pachelo, lo recuerdo por las cámaras en televisión porque lo conozco de chiquito cuando iba al colegio con mi hija a los 13 años, pero no me lo crucé nunca más hasta hoy", afirmó la mujer de 65 años, aunque aclaró que una vez él la llamó por teléfono para ofrecerle un "abogado cuando salió todo esto de la causa", aunque ella le agradeció y lo rechazó.

En varios tramos de la declaración, Michelini dijo "no recordar" lo preguntado por Ferrari y se excusó en el tiempo transcurrido desde los hechos ocurridos hace 20 años; dijo también que el fiscal la quería "confundir", mientras que en un momento Horacio García Belsunce se retiró de la sala ofuscado con su testimonio.

El funcionario judicial le recordó que las "fichas" de sus pacientes habían sido secuestradas por el fiscal Diego Molina Pico y que luego le fueron devueltas, pero con la nueva investigación fueron requeridas nuevamente por la fiscalía, aunque le pareció "raro" que ya no estaban las de Inés Dávalos (expareja de Pachelo), Susan Murray, Guillermo Bártoli (cuñado de María Marta), ni la de la víctima.

"No se dónde quedaron esas fichas, yo entregue la caja pero después no me puse a revisar si estaban todas", respondió nerviosa. La masajista afirmó que el 27 de octubre de 2002 llegó al Carmel a las 18.55 y que la vigilancia le pidió sus datos, que fueron anotados en una planilla que fue exhibida en una pantalla.

Nicolás Pachelo Télam.jpg Nicolás Pachelo. Télam

"Me anuncié, llamaron por teléfono, en la casa no contestaban, estaba lloviendo, me hicieron esperar adelante porque iban a mandar a un guardia a la casa de la señora. Estuve ahí un rato y vino uno de los guardias y me preguntó cuántas camionetas tenían (los García Belsunce). Les dije dos y me dijeron que había una. Me dijeron 'puede ingresar, ya llegó el señor Carrascosa'", relató la testigo, quien no pudo precisar a qué hora llegó a la vivienda.

Michelini añadió que estacionó su auto "en unas piedritas en la entrada" a la casa y, cuando estaba por bajar su valija con sus elementos de trabajo y la camilla, "el señor Carrascosa" le dijo: "Bety no baje las cosas, María Marta tuvo un accidente".

"Abrí la puerta y subí por la escalera, al entrar me encuentro a la señora en el piso y a Carrascosa acariciándole el pelo, y le empecé hacer masajes sin saber. Le hice respiración boca a boca, le salía espuma por la boca. En ese momento, le digo a Carrascosa que llame a una ambulancia, que llame a Bártoli, el señor estaba acostadito, me llamó la atención, me asusté muchísimo", aseguró.