Caso María Marta García Belsunce: para el fiscal, Nicolás Pachelo es un "criminal psicópata capaz de matar"

garcía belsunce carrascosa.jpg María Marta García Belsunce junto a Carlos Carrascosa.

"Se probará que Pachelo era usuario de arma de fuego de igual característica utilizada en el crimen de Belsunce sumado a que él robo varias viviendas lindantes a la casa de ella", leyó el fiscal, quien además agregó que el principal acusado “es capaz de matar y mucho más”.

Caso María Marta García Belsunce: qué dijo el abogado de Carrascosa

En tato, Gustavo Hechem, el abogado que representa al viudo Carlos Carrascosa como particular damnificado, aseguró este miércoles que está convencido de que el imputado Nicolás Pachelo fue el autor del crimen. En diálogo con la prensa al llegar a los tribunales de San Isidro dijo espera que se haga justicia y que tienen “muchas expectativas”.

“Nosotros consideramos que hay una responsabilidad penal de Pachelo y estos vigiladores”, dijo al hacer referencia al exvecino y principal acusado y a los otros dos imputados, Norberto Glennon y José Ortiz.

nicolas pachelo 2.jpg Foto: Télam.

Cuando le preguntaron de los tres, quién fue el autor del homicidio, Hechem respondió: “Para mí, Pachelo. Creo que hubo una contribución de los otros vigiladores. Pero no tengo ninguna duda, por su agresividad, por su entrada a las casas y por una serie de comportamientos previos y posteriores que son idénticos en todo este raid delictivo que viene haciendo desde el año 1996 y que espero que la justicia lo ponga en su lugar de una vez por todas”.

El argumento de la defensa de Pachelo

Por su cuenta, el abogado Roberto Ribas, principal defensor de Pachelo, sostuvo que su cliente es totalmente inocente del crimen, dado que está probado en el expediente que nunca entró a la casa de la víctima y, en consecuencia, no pudo haber sido autor del homicidio que ocurrió en la planta alta del chalet que García Belsunce compartía con Carlos Carrascosa.

“María Marta García Belsunce murió, pero no a manos de Nicolás Pachelo. Nunca entró en la casa (de la víctima). No lo digo yo, lo dice la investigación. No existen pruebas”, dijo Ribas.

La oscura vida de Nicolás Pachelo

En la actualidad, Nicolás Pachelo pasa sus días alojado en la Unidad 9 de La Plata, pero no por el crimen de María Marta García Belsunce, sino porque desde 2018 cumple prisión preventiva en el marco de otra causa por una serie de ocho robos en countries. Por estos delitos, será sometido a un segundo juicio por el mismo TOC 4 una vez culminado el de García Belsunce.

nicolás pachelo.jpg

Su vida tiene todo para ser contada: creció en un hogar de clase media alta, fue acusado de robar en casas de sus amigos ricos (entre ellos Roberto García Moritán, el marido de Pampita), jugó y ganó mucho dinero jugando el póker de manera profesional, su papá fue corredor de autos y se suicidó, su mamá siempre lo defendió y también se suicidó.

Espera otro juicio por robos a countries y ya tiene una condena por vender droga en una fiesta electrónica: lo encontraron con 111 pastillas de éxtasis.