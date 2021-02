Caso Úrsula | Sergio Berni se comprometió a que la carpeta psiquiátrica del acusado "no sea motivo de inimputabilidad"

Sergio Berni viajó a Rojas para encontrarse con la madre de Úrsula, víctima de un femicidio. (Foto: captura)

El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, viajó este martes a la ciudad de Rojas para encontrarse con la madre de Úrsula Bahilo, quien fue asesinada por su ex pareja. En ese sentido, Patricia Nassutti agradeció la presencia del funcionario y confió en que su hija va a "descansar en paz".

Si bien Berni aclaró que el diálogo que mantuvieron con la madre de la víctima fue en términos "privados", confió que analizaron la posibilidad de que el acusado, Guido Spano, busque ir por inimputabilidad por la carpeta psiquiátrica que tenía presentada en la Policía, fuerza a la que pertenecía.

"El policía no estaba cumpliendo ninguna función, estaba apartado, no tenía su arma reglamentaria. Sí me comprometí a que su carpeta psiquiátrica no sea motivo de inimputabilidad. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer", agregó el ministro.