Choque de trenes en Palermo: El SAME asistió a casi 100 heridos y 55 fueron trasladados a hospitales

Un helicóptero del SAME retiró a un herido con trauma cerrado de tórax y fractura de miembro superior.

Los pacientes fueron derivados a los siguientes hospitales: Rivadavia (13); Fernández (7); Durand (7); Ramos Mejía (5); Pirovano (5); Tornu (6); Santojanni (2); Álvarez (2); Argerich (1); Zubizarreta (1); Grierson (1) y Ricardo Gutiérrez (1).

La colisión de ambas formaciones ocurrió esta mañana en el cruce de las calles Figueroa Alcorta y Dorrego. Tras el choque, personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad ayudaron a evacuar a los pasajeros, y solicitaron personal médico por lo que el SAME se dirigió al lugar.

En este sentido, el servicio se encuentra interrumpido entre las estaciones Villa del Parque y Pilar. Además, la línea Mitre, que también circula por esa zona, funciona con normalidad en los horarios programados.

Alberto Crescenti declaró el alerta roja en todos los hospitales

Alberto Crescenti, titular del SAME, dijo que los primeras asistencias advirtieron de la situación: “Declaré el alerta roja en todos los hospitales de la Ciudad y nos dirigimos al lugar. Los primeros que sacamos fueron 30 en código rojo, uno con traumatismo de tórax y se lo llevó en helicóptero y el otro con traumatismo de cráneo. Fueron los más lastimados”.

“Gracias a dios no tuvimos víctimas fatales, y el operativo fue muy rápido. Había un policía herido y los chicos que estaban en el lugar no sufrieron ningún tipo de heridas. Los psicólogos y psiquiatras atendieron a los códigos verdes por el trauma emocional”, indicó el titular del SAME.

“La formación que colisiona es la que llevaba a los pasajeros. Nosotros no sabemos qué pudo haber pasado, sólo prestamos atención a las víctimas y tratamos de llevar tranquilidad a los familiares”, finalizó Crescenti.